”Bibeln säger: Gläd dig i Herren alltid!”

Energi och livsglädje står i centrum för sångerskan Consuelo del Pilar

Tvillingsystrarna Consuelo och Gladys del Pilar hade en tuff start i livet som barnhemsbarn hos stränga nunnor.

– Men jag har alltid behållit tron på en god Gud, säger Consuelo, som i Sverige fick både en kärleksfull mamma och en framgångsrik sångkarriär.

Consuelo del Pilar kom till Sverige tillsammans med tvillingsystern Gladys när hon var sju år. De var båda undernärda, och bar spår av tuffa år. De hamnade hos ensamstående mamma Inga Werner, diakon i Svenska kyrkan i Örebro.

– Hon var allt man kan drömma om hos en mamma, vi hade en otroligt fin uppväxt, säger Consuelo, och berättar att Inga tyvärr inte lever längre.

När systrarna växte upp fanns det inte så många mörkhyade i staden, och ibland möttes de av diskriminering, “men samtidigt var vi en sevärdhet på gott och ont”, berättar Consuelo.

– En del fick inte leka med oss för att vi var för mörka. Men vi var ganska tuffa, man satte sig inte på oss, säger hon med ett skratt.

Musiken ett sätt att uttrycka sig

De flesta minnena från Örebro är dock ljusa, och särskilt ljusa kanske minnena av det rika musiklivet och sången, som tidigt kom in i systrarnas liv.

– Musiken är en del av mig, det är där jag beskriver mig själv och uttrycker mig, säger Consuelo.

Tillsammans med systern blev hon en del av gruppen “Big Deal”, som snart gjorde succé. Men Consuelo lämnade gruppen när hon som 20-åring blev mamma. Musikkarriären fortsatte sedan utan Gladys, och Consuelo fick liksom Gladys flera hitlåtar. Under namnet Ann Consuelo/Subturania gjorde hon låten “See the day, Look in to my eyes, Free N’ Happy”.

I dag sjunger Consuelo med Malmöbaserade “Soul ground”, och hon framträder både i kyrkor och på sekulära arenor. Systrarna framträder också ibland tillsammans. Till exempel i “Malou efter 10″ (TV4), där de båda strax före pandemin, 2019, sjöng sången “Two of a kind”, en musikalisk hyllning till tvillingskapet och systerskapet.

– Det är både ett dilemma och en styrka att vara tvilling. Mest är det en välsignelse. Du har alltid någon som förstår dig och hur du mår, berättar Consuelo.

Åkte tillbaka till Ecuador

År 1992 åkte Consuelo tillbaka till Ecuador, där hon föddes. Hon besökte barnhemmet och skolan där de stränga nunnorna hade olika bestraffningar för barnen om de till exempel kissade på sig eller gjorde något som nunnorna ogillade.

– Det var en fascinerande resa, där jag fick uppleva Guds finger. Jag bad en bön om att träffa någon som kände mig. När vi kom fram stannade vi vid en kiosk för att fråga om skolan där vi gick.

Vid kiosken mötte de en tjej, som tittade in i bilen, såg på Consuelo och sa: “Jag känner igen dig!”. Det visade sig att tjejen hade lekt med Consuelo som barn, själv var hon barn till den kvinna som då lagade välling till barnen i skolan.

– Det var en fantastisk upplevelse. Det var inte sorgligt, snarare kände jag då också en otrolig tacksamhet över att jag fått komma till Sverige, säger Consuelo.

“Ett uns av glädje i allt”

Varken hon eller Gladys har lyckats spåra sin biologiska mamma, men de har genom dna-prov kunnat hitta en sexmänning som bor i Sverige. I dag är Consuelo själv fyrabarnsmor och har också tre barnbarn.

– När man får barn tänker man förstås på sitt ursprung, och funderar över var olika drag kommer från. Jag och Gladys vet inte. En del adopterade barn kan känna en ilska mot de biologiska föräldrarna, men det har vi inte behövt tampas med.

Trots den tuffa bakgrunden, bristen på kunskap om den biologiska familjen och ett hårt klimat hos nunnorna har Consuelo behållit både tron på en god Gud och en stor dos medfödd livsglädje och energi.

– Om andra skulle beskriva mig skulle de säga ‘mycket energi och glädje’ och det stämmer nog. Jag brukar tänka att det finns ett uns av glädje i allt. Bibeln talar om att glädjas i Herren. Gud presenterades för mig som en sträng Gud, men någonstans inom mig visste jag alltid att Gud är god.

---

Fakta: Drömmer om restaurang och resor

Namn: Consuelo del Pilar

Gör: sångerska, arbetar också som medlemsrekryterare på Svensk Handel

Aktuell: fyller 55 år den 11 oktober.

Drömmer om: Vill se mer av Asien, skulle vilja starta restaurang typ “hål i väggen” med egenlagad mat, kombinerat med musikunderhållning.

Firar: Eventuellt ett gemensamt kalas med tvillingsystern Gladys del Pilar.

---