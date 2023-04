Tomas Enochsson: Dagen efter jag blev frälst lämnade jag politiken och bandet

Enok från Badmintons om pensionärslivet: Nu har jag tid med musik, böcker, bibelläsning, predikningar, Youtube och sådant. Det har betytt oerhört mycket för min tro.

Musiken löper som en röd tråd genom Tomas Enochssons liv. Men det var först när han för något år sedan började översätta sina sånger och spela in dem på engelska som publiken började strömma till på allvar. I dag har han 7 000 följare på Spotify och en nyinspelad platta som släpps på hans 70-årsdag den 4 april.

För frikyrkopopnördar är han sångaren och låtskrivaren från bandet Badmintons (1979-1985). För stockholmsmusiker är han affärsmannen som under mer än tio år sålde Nordsynthar och startade nya distributionsnätverk världen över. För många gamla vänner är han Enok, vilket han också själv valt att kalla sig som soloartist. Därtill är han äkta make och trebarnsfar med fyra barnbarn i sin skara. Dessutom tycks han vara en av Sveriges nöjdaste pensionärer.

– Det är nog det bästa jobb jag haft, att vara pensionär, säger han fryntligt när vi möts för denna jubilarintervju.

Lyssnar man på de sångtexter som Tomas Enochsson skrivit genom åren ska man finna att de flesta glöder av tro. En tro där Jesus är huvudperson och Guds ord i form av Bibeln har en central roll i förståelsen av livet och den tid vi lever i. Men frikyrkouppväxten till trots var det under några år en helt annan världsbild som gällde. Redan i tonåren engagerade han sig politiskt långt ute på vänsterflanken.

– Jag gick med i FNL-grupper, protesterade på gator och torg, sålde suspekta tidskrifter – Proletären, Gnistan med flera utanför Systemet i Värnamo. Men allt det där lämnade jag, säger Tomas.

Vändpunkten kom 1973 när han en kväll besökte ett väckelsemöte i sin barndoms Allianskyrka i Kulltorp utanför Värnamo. Ett gäng amerikaner från Jesus Revolution var på besök, just den rörelse vars historia som nu aktualiserats på film och som blivit en stor bioframgång i USA.

– Christ Is The Answer hette organisationen som besökte Sverige och de hade ett rockband som hette Joyful Noice. De spelade underbart! I Kulltorp spelade de så starkt att sologitarristen vände förstärkaren mot väggen när någon tyckte att de skulle sänka ljudet.

Tomas skrattar.

Men det starkaste minnet är ändå den omvändelse han där och då var med om.

– Jag blev slagen av en blixt från himlen, jag blev härligt frälst som man säger i pingstsammanhang. Och där började min resa med att tro på riktigt.

– Dagen efter ringde jag mina vänner inom både politiken och musiken och sa: Jag går ur den här gruppen, jag vill inte vara med längre.

Sångerna A Happy Guy och One By One beskriver detta mer utförligt.

Upplevelsen ledde till att Tomas i januari 1974 tog sin nyinköpta elgitarr och flyttade upp till Stockholm för att starta ett band som Joyful Noice. Tillsammans med två av sina bröder och en kompis bildade han gruppen Jeschua. I Småland fanns då ett kristet kollektiv som hette Jutatorpet där amerikanen Jim MacInnes var ledare. De importerade kristna skivbolaget Maranatha Musics första skivor vilka Enochsson-bröderna införskaffade för att sedan översätta låtar av grupper som Love Song, The Way, Mustard Seed Faith och Maranathas egen kör. I två års tid åkte Jeschua runt och spelade på heltid samtidigt som de bodde i ett kollektiv i Sollentuna.

– Det var ren evangelisation. Vi sjöng, vi spelade, vi vittnade. Vi var i Polen, på Island, i Danmark, Norge och Finland. Vi bad för sjuka. Vi såg under och tecken ske. Ja, det är inte klokt egentligen, konstaterar Tomas och låter smått förvånad.

När kvinnor och barn och försörjningsbördor med tiden kom in i bilden upplöstes Jeschua. Tomas hamnade bakom disken i Hagströms musikaffär i Stockholm och det blev början på en lång karriär i musikbranschen. Så småningom specialiserade han sig på synthesizers och öppnade egna butiken Keyboard City.

1979 startade han och några musikervänner hobbyprojektet Badmintons som senare fångades upp av Lasse Petersson på skivbolaget Cantio vilket resulterade i flera skivinspelningar. Flera av dessa låtar är nu aktuella på nytt eftersom Tomas översatt dem till engelska och i samarbete med producenten Paul Biktor Börjesson gett dem en ny musikalisk dräkt.

Men varför engelska texter? Jo, när Tomas närmade sig slutet på yrkeslivet började han fokusera mer på låtskrivandet igen. 2016 drog han ihop ett band som han kallade Paradiset och spelade in en skiva. Men varje låtsläpp fick i storleksordningen 100–150 lyssningar per månad.

– Jag hade 29 följare på Spotify, suckar Tomas.

Andra soloskivan Ännu finns tid höjde inte lyssnarsiffrorna. Leif Cederfjord på skivbolaget Talking Music fick sedan Tomas att släppa låtar på engelska under namnet Enok.

– Första singeln jag gjorde fick 10 000 spins på en månad. Folk lyssnade i USA och England och alla möjliga länder. Varje singel ligger nu på minst 15 000 i månaden och jag har över 7 000 följare i dag. Men utan engelskan hade det inte hänt mycket, det är min absoluta övertygelse.

"7 Songs Revisited - Badmintunes #1". En skiva med sånger av bandet Badmintons översatta till engelska och framförda av Enok (Tomas Enochsson). Release 4 april 2023. (Pressbild)

Nu finns ytterligare ett gäng låtar klara för utgivning. Det är sju gamla Badmintonslåtar som Tomas försett med engelska texter. 7 Songs Revisited heter plattan som släpps digitalt. Underrubriken lyder Badmintunes #1. Till hösten släpps ytterligare sex sånger. 6 More Songs Revisited. Badmintunes #2 så klart!

Vad tänker du om livet inför att du nu fyller 70 år?

– Jag är glad för varje dag med Annbritt och att vara frisk och hel. Det är härligt.

Hur var det att släppa arbetslivet?

– Otroligt skönt. Jag var försäljningschef på Nord Keyboards som arbetade med kunder över hela världen och kunde få mejl och telefonsamtal när som helst på dygnet. Nu har jag tid med musik, böcker, bibelläsning, predikningar, Youtube och sådant. Det har betytt oerhört mycket för min tro.

Fakta: Tomas Enochsson

Familj: Gift med Annbritt sedan 1975. Tre barn, fyra barnbarn.

Bor: Växelvis på tre ställen – hus i Spanien, sommarstuga i Hållnäs, tvåa i Stockholm.

Gör: Musicerande pensionär med passion för låtskrivande och golf.

Kuriosa: Har översatt amerikanska countrylåtar till svenska åt olika dansband, däribland Lasse Stefanz.

Aktuell: Fyller 70 år den 4 april och släpper samma dag ny musik.

Firar: Hemma. ”Väldigt lugnt och fint. Först en liten familjesamling med mina bröder och deras familjer. Sedan med barn och barnbarn vid ett annat tillfälle under påskveckan.”

