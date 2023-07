I fyrtio år har Margareta Höök Wennfors haft ett särskilt hjärta för den förföljda folkgruppen

Sjukdom tvingade missionsläkaren Margareta Höök Wennfors att flytta hem till Sverige i förtid. Några år tidigare hade hon upplevt en kallelse från Gud att arbeta för uigurer, ett engagemang som blivit ännu starkare med åren.

– Jag vill hedra alla uigurer som har förföljts och dödats för sin tro. De får aldrig bli bortglömda, säger hon.

År 1938 kastades Svenska missionsförbundets missionärer ut ur Östturkestan. Ett mångårigt arbete bland uigurer fick ett abrupt slut.

Margaretas föräldrar Ivar och Elisabeth Höök, som var missionärer där, kom aldrig tillbaka till Östturkestan. Men deras arbete har fått en fortsättning genom Margareta.

Uigurer är en muslimsk folkgrupp i Xinjiang, som området kallas numera. Provinsen Xinjiang ligger i nordvästra Kina och folket förföljs av regimen. Bland annat sätts de i så kallade omskolningsläger.

– Efter att missionärerna hade körts ut dödades åtskilliga kristna uiguriska män av regimen. De kristna kvinnor som blev kvar fortsatte att samlas i hemlighet trots att det var förbjudet.

Kallelsen att arbeta för uigurer fick Margareta 1981. Engagemanget levde vidare trots att hon några år senare tvingades flytta hem till Sverige.

– Jag hade alltid haft en kärlek till uigurerna, men då upplevde jag ett tilltal från Gud.

Fyrtio år har gått sedan dess och Margareta är mer aktiv än någonsin. Uppgiften har vidgats och blivit allt mer omfattande.

– Många uigurer har flytt förföljelsen i Xinjiang och bor i länder runt om i hela världen. I Sverige finns några tusen uigurer, berättar hon och låter hur pigg som helst.

Margareta Höök Wennfors fyller år den 26 juli. (Björn Wennfors)

Nätverk för uigurer

I höstas fick hon kännedom om ett nätverk för kristna uigurer i förskingringen. Kontakten ledde till att hon fick hålla föreläsningar via zoom. Bland annat om den svenska missionens sjukvård, skolor och det evangeliska arbete som bedrevs från 1892 till 1938.

– De som är med i nätverket är kolossalt intresserade av allt det som missionen gjort genom åren, förklarar Margareta som har besökt Xinjiang ett par gånger.

Hittills har det blivit tolv föreläsningar, och hon planerar för fler. På riksarkivet i Stockholm finns bland annat missionärers dagböcker från Östturkestan och ett stort bildmaterial, som hon vill gå igenom.

– Jag vill veta mer om de människor som levde där och som kom till tro på Jesus. Vad hände till exempel med de modiga kvinnor och barn som blev kvar när männen dödats?

Skrev bok om mamma

För några år sedan skrev hon en bok om sin mamma som var sjuksköterska. Den baserar sig på mammans dagboksanteckningar och har titeln ”Kvinnan som red över Himalaya”.

Snart kommer boken på engelska och Margareta hoppas att den ska nå en större publik. Den kommer att ha titeln ”Called to the heart of Asia”.

Hon berättar att vardagsrummet hemma i sitt och maken Björns radhus på Lidingö har gjorts om till ett gemensamt arbetsrum.

– Det har varit så roligt att jobba tillsammans med Björn. Han har gjort ett storartat arbete med att digitalisera många av de foton som finns från missionsperioden i Östturkestan.

[ "Allvarlig risk för folkmord" i Xinjiang-provinsen ]

---

Fakta: Margareta Höök Wennfors

Aktuell: Fyller 85 år den 26 juli.

Bor: Lidingö.

Familj: Gift med Björn Wennfors.

Bakgrund: Missionär. Arbetat som läkare i Nepal, Tanzania, östra Kongo och Pakistan. Varit läkare inom beroendevården i Stockholm.

Favoritbibelord: Romarbrevet 1:11-12.

Har ett särskilt hjärta för: Uigurer.

Intressen: Hålla kontakt med släkt och vänner. Vara med i en bönegrupp.

Församling: Ansgarskyrkan, Lidingö, och Filadelfiakyrkan Stockholm.

Om att fylla 85: ”Det känns roligt att leva!”

Firar: ”Alla som vill får komma till Fågelöuddebadet på Lidingö. Där har jag har firat många födelsedagar.”

---