Recension: Ett förråd av tröst och utmaning

Titel: Det ingen annan vet

Författare: Liselotte J Andersson

Förlag: Votum (120 sidor)

Genre: Själavård

Liselotte J Anderssons delar i boken Vad ingen annan vet, med sig av många års samlad erfarenhet av enskilda samtal. Kapitelrubrikernas gemensamma tema är hemligheter. Kapitlet “En hemlig plats” talar om behovet av en plats där vi får erfara oss varken dömda eller bedömda, att det räcker att vara människa. “En hemlig vän” talar om Honom som kommit för att söka efter och rädda det som gått förlorat och konstaterar att inget liv finns där inte något väsentligt gått förlorat.

Givetvis förblir människors enskilda förtroenden just hemligheter. Vilket inte hindrar att många övergripande, stora och små insikter och lärdomar om livet och trons förutsättningar kan samlas och delges läsaren. I ett annat av bokens kapitel berättas om ett besök och ett samtal där: “Det svåra fick sova utan att vara sopat under mattan. Gesterna och orden var små men ömheten och den goda viljan var omisskännlig”. Meningen anger något av tonen för boken som helhet. Vi får inte, och behöver inte, läsa om alla de svåra och svarta detaljerna i människors berättelser, de finns där, utan att på något sätt sopas under mattan. Andersson närmar sig utan yviga gester och överord men med mycket ömhet och god vilja. “Man behöver rika förråd av tröst som färdkost till den som bosatt sig i mörkret, men också en portion av utmaning”, sammanfattar Andersson något av själavårdens essens.

Vad ingen annan vet är kanske inte i första hand en handbok för själavård, men en bok att återvända till, sanningar och nåd att ta med för det egna livet och i mötet med medvandrare, här finns förråd av tröst och av utmaning. Det är välformulerat och jag blir glad bara av att hålla bokens vackra omslag, från Votum förlag, i min hand. Innehåll och omslag harmonierar och skapar helhet.