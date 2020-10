Regeringens beslut om 50-gränsen

Förhoppningen att få samla upp till 500 personer till gudstjänsten grusas. Tills vidare.

Utvecklingen går i fel riktning, främst i flera länder på kontinenten, men också i Sverige ökar antalet som smittas av coronaviruset.

Därför drar regeringen i handbromsen. Tidigare har de aviserat att undantag ska kunna göras från 50-regeln och att i stället ska 500 personer kunna samlas till ett evenemang om det sker på ett smittsäkert sätt.

Inga lättnader

Men nu kommer beskedet att några lättnader inte blir av som planerat, där den 15:e oktober pekats ut som datum.

– Utvecklingen i Europa visar att sjukvården kan bli hårt pressad igen om sjuktalen skjuter i höjden, säger socialminister Lena Hallengren (S), rapporterar TT.

Framför allt är det i storstäderna smittspridningen ökar just nu.

Berör landets kyrkor

Beskedet gör många besvikna, mycket fokus har legat på kulturen och idrotten, men beskedet berör i allra högsta grad även trossamfunden. Flera församlingar har under hösten bjudit in till fysiska gudstjänster efter att i flera månader enbart sänt digitalt, men hållit antalet besökare under 50 personer.

Kan vända snabbt

Ändringar kan dock komma ganska snabbt.

– Det hänger på utvecklingen de närmaste veckorna framåt, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

– Vi har ett läge där det står och väger lite. Vi ser en ganska kraftig smittspridning i några län, i andra delar av landet är det ganska lugnt. Men eftersom vi har haft den här negativa utvecklingen ute i Europa, så är det inte läge just nu att vidta lättnader.





