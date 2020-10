107-åring: Med hopp och tro blir allt bra till sist

Hon har överlevt två världskrig och har 84 barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn. Nu firar Nancy Stewart 107 och delar med sig av budskap om tro, hopp och böner.

Irlands äldsta kvinna delar med sig av sitt gripande budskap i samband med sin 107-årsdag. Hon skriver på nyhetssajten Irish Central att hon vill sända sina böner och sin kärlek till människor mitt i de svåra tider vi nu lever i. “Jag vill i det här brevet till er alla dela med mig av mitt hopp, min tro och min övertygelse om att allt kommer att bli bra till sist”, skriver hon.

Hon skriver att hon själv befunnit sig i lock-down i sitt hus sedan mars i år, och beklagar att hon liksom många andra inte längre kan omfamna goda vänner. Men, skriver hon, vi kan ändå ta oss igenom genom att finnas där för varandra. Själv har hon haft “en tuff tid”, men hon har kommit igenom den bland annat genom att barnbarnet Louise funnits där för henne.

Stewart säger att hon själv är “ett levande bevis” för att det går att ta sig igenom svåra tider. “Om några år kommer allt detta att vara ett avlägset minne”, skriver hon och avslutar med att betona att den som känner sig ensam och mår dåligt inte ska tveka att ta kontakt med andra. “Om du känner dig ledsen, se till att ringa någon eller ta en promenad. Det här är en svår tid för alla, men se till att ta hand om dig och att bära din ansiktsmask”, avslutar hon.

Dottern Lou har skapat en hemsida på Facebook om och med Nancy. Där lägger Lou upp filmer och klipp under rubriken “Living and laughing with Lou”.





