Svenske prästen om sitt möte med Maradona

Den svenske prästen Rolf Pearson välsignade fotbollslegendaren Diego Armando Maradona vid Jordanfloden, på den plats där Jesus döptes.

– Jag hoppas att det han då upplevde betydde något för honom de år han hade kvar att leva, säger Rolf Pearson.

Rolf Pearson är pensionerad präst och bor i Örkelljunga i Skåne. Under flera år arbetade han utomlands för Svenska kyrkan och det ledde till att han för några år sedan mötte Diego Maradona, som vann VM-guld med Argentina 1986 och är mer eller mindre avgudad i sitt hemland, vilket Dagen tidigare rapporterat om.

Hur reagerade du på beskedet att Maradona hade gått bort?

– Att han dog alldeles för tidigt. Maradona blev ju inte mer än 60 år. Jag bad en bön för honom och lyfte fram honom inför Gud precis som jag brukar göra när någon som jag känner eller har mött går bort. Jag tänkte också på hur det var när vi möttes för några år sedan.

Mötet med världens kanske bäste fotbollsspelare genom tiderna skedde i Jordanien, öster om Jeriko vid foten av Moabs berg på en plats som i Johannes 1:28 omnämns som “Betania på andra sidan Jordan” eller “Bethany Beyond Jordan” som platsen heter. Det antas vara den plats där Jesus döptes av Johannes döparen.

– Jag fick en förfrågan om jag ville välsigna Maradona, som var i Amman för en konferens med det internationella fotbollsförbundet Fifa, berättar Rolf Pearson som då var utsänd av Svenska kyrkan för att starta ett lutherskt pilgrimscentrum där Jesus döptes.

Den svenske prästen Rolf Pearson höll en kort "predikan" på engelska för Diego Armando Maradona. Runt dem stod livvakter, militärer, myndighetspersoner, poliser och fotbollsfans. (Privat)

[ Läs mer | "Nu vilar Maradona i Guds händer" ]

Hur kändes det att bli tillfrågad om att välsigna Maradona?

– Väldigt oväntat. Många turister och besöksgrupper kom till oss och vi hade gudstjänster, seminarier och dopförrättningar. Men att få frågan om att välsigna Maradona kom helt klart som en överraskning, det hade jag som luthersk präst inte förväntat mig, berättar Rolf Pearson för Dagen.

– Maradona var ju katolik och borde kanske ha välsignats av en katolsk präst, men efter att ha funderat lite tackade jag ja till uppdraget. Jag är av den bestämda uppfattningen att man inte kan neka någon som vill bli välsignad.

Det var i maj 2015, och den lille argentinaren med de magiska fotbollsfötterna anlände en lördag med ett helt följe. Tvärtemot vad vice direktorn för dopplatsen uppgett i ett kort telefonsamtal med Rolf Pearson inför händelsen.

– När jag frågade honom vad som förväntades av mig svarade han: “Maybe a prayer and a text … or not … time will be short … if you could just do something … it will be very few people, a small private occasion..”. (Kanske bön och textläsning … eller inte … tiden kommer att vara knapp … en liten privat tillställning med få närvarande.)

I släptåg hade Maradona ett antal livvakter, myndighetspersoner, militärer, poliser och fotbollsfans från Amman. Totalt ett 70-tal personer, enligt Rolf Pearson.

”Maradona lät sig bli frikostigt vattenöst i Faderns, Sonens och den helige Andens namn”, berättar prästen Rolf Pearson som förrättade dopvälsignelsen av den världsberömde argentinaren. (Privat)

– Vi gick ner till dopplatsen som ligger i en trappa ovanför Jordanfloden. I stöket och trängseln bland alla människor genomförde jag en hysteriskt avfotograferad dopförnyelse av Maradona, berättar Rolf Pearson.

Hur gick det till?

– Maradona, jag och ytterligare några personer ställde oss i en ring runt en dopfunt. Jag höll en kort improviserad “predikan” på engelska – den kortaste jag hållit i hela mitt liv – om Guds obegripliga kärlek till alla människor, vilka de än är, och vad de än gjort med sina liv.

– Sedan bröt Maradona ut i ett stort leende, böjde sitt huvud mot dopfunten och lät sig bli frikostigt vattenöst i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Det hela tog ungefär två minuter och sedan var det över.

[ Läs mer | Svensk präst välsignade Maradona ]

Sa Maradona något under ceremonin?

– Nej, men jag tolkade leendet som att han var nöjd och tillfreds. Jag vet inte exakt vad han uppfattade av det jag sa, men han lyssnade intensivt och en jordansk journalist översatte min engelska till spanska. Så jag antar att han förstod ungefär vad som sas.

– På vägen tillbaka stannade vi till vid den plats där bibelforskarna menar att Jesus blev döpt av Johannes döparen. Maradona satte sig på det nedersta trappsteget med fötterna i vattnet. Han satt där en lång stund utan att säga ett enda ord medan kamerorna smattrade, förklarar Rolf Pearson.

Hur uppfattade du honom?

– Vi pratade inte något med varandra, för det var fullt ståhej runt omkring oss. Men jag uppfattade det som att han ville något med besöket. Han hade ju själv begärt att få bli välsignad, så på något sätt måste det ha varit viktigt för honom. Kanske var han lite tagen av stundens allvar. Jag hoppas att han kände sig berörd av Jesus.

– Kanske kände han en frid, precis som många andra som kommer till dessa trakter där Jesus vandrat när han gick på jorden. Ett behov av att vara stilla och låta sig bli välsignad av den Gud som skapat allt och alla.

Vad tror du att händelsen betydde för honom under de år han hade kvar i livet?

– Svårt att säga. Jag hoppas att det han upplevde där och då betydde något för honom de år han hade kvar att leva. Att han förstod att han är älskad av Gud, precis som alla människor på jorden. Men exakt vad det betydde får vi aldrig veta.

Efter Maradonas död har hela världen sörjt en (gudabenådad) spelare som gjorde otroliga avtryck på fotbollsplanen. Både under och efter sin fotbollskarriär hade han dock problem i sitt privatliv och missbrukade droger och alkohol, vilket fick tragiska konsekvenser.

Den 25 november gick Diego Armando Maradona hastigt bort, endast några veckor efter sin 60-årsdag. Och han sörjs av en hel fotbollsvärld.

Hur ser du på de reaktioner – inklusive till exempel tre dagars landssorg i Argentina – som följt efter hans bortgång?

– Jag känner mig lite delad. Jag gillar fotboll och har sett Maradona på tv många gånger. Men i den rapportering som getts i massmedier saknar jag en djupare reflektion. Allt blir svart eller vitt, det finns inga kontraster och det blir en skev beskrivning.

– Diego Maradona var en fantastisk fotbollsspelare och samtidigt en komplex person, med många kontroverser runt omkring sig. Han var en enkel kille från fattiga förhållanden i Buenos Aires som blev otroligt duktig på att spela fotboll.

Du är troligen den ende svenske präst som välsignat Maradona. Hur känns det?

– Det är förstås lite speciellt att ha mött honom och fått välsigna honom. Jag har aldrig varit med om något liknande varken före eller efter. Men med det sagt var han en vanlig människa, precis som du och jag. Skapad till Guds avbild och älskad av honom. Det är viktigt att komma ihåg, så att bilden blir lite mer nyanserad.

---

Fakta: Rolf Pearson

Är 69 år, född 1951.

Bor i Örkelljunga i Skåne.

Gift med Kerstin. Har fyra barn och sex barnbarn.

Prästvigdes 1982.

Började som församlingspräst i Sverige.

Har mest arbetat i Zimbabwe, på arabiska halvön, i Jerusalem och sist i Jordanien. Även med mission i Svenska kyrkans hus i Uppsala.

Håller på Djurgården och Chelsea. “Ofta ett lidande men ibland helt fantastiskt”.

Tycker om att promenera med hustrun.

---