Pastor kritiseras för uttalande om covid-19

Bart Spencer kallade coronaviruset “ok” under en predikan i Lighthouse Baptist Church. Han sa också att församlingsborna borde “få det gjort”.

Det var under en gudstjänst den 14 november som pastorn i kyrkan i Holland, Michigan, tog till orda om coronaviruset. “Det är ok. Se till att få det gjort, pressa på” (“It´s ok. Get it, get it over with, press on”).

Uttalandet har väckt uppmärksamhet och kritiserats, både i Michigan, där över 10 000 har dött i covid-19, och runt om i USA. Många har tagit uttalandet som en uppmaning till församlingen att låta sig smittas.

Blev själv smittad

Spencer höll sin predikan i kyrkan, som fortfarande har fysiska gudstjänster, där vissa bär mask medan andra väljer att inte ha det. Predikan spreds också på sociala medier, skriver nyhetsbyrån AP. Pastorn har berättat för en lokaltidning att både han själv och delar av hans familj blivit smittade och fått covid-19.

“Det var inte roligt. Jag förlorade både smak och lukt, men min kamp mot influensan var värre”, sa han.

“Förstör sina liv”

En tidigare församlingsmedlem säger att hon “inte trodde sina öron” när hon lyssnade på gudstjänsten på sociala medier. Själv kommenterade pastor Spencer predikan i lokaltidningen.

“Alla människor har privilegiet att helt och fullt tro det de vill tro”, sa han.

Senare har Bart Spencer sagt till en radiokanal i Grand Rapids att han “aldrig” skulle säga till människor att de medvetet borde låta sig bli smittade. Men många “förstör sina liv” genom ogrundad oro, menade han.