“Troendes röster hörs högre än någonsin i Belarus”

Kampen för demokrati i Belarus fortsätter. I helgen arrangerades en ekumenisk gudstjänst i Berlins domkyrka till stöd för folket i landet – med oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja.

– Troende människors röster hörs högre än någonsin i Belarus, sa hon i sitt tal.

I augusti i år hölls ett presidentval i Belarus. Aleksandr Lukasjenko, landets president som har fått epitetet “Europas sista diktator”, vann planenligt enligt regimens officiella siffror, men under ytan bubblade ett missnöje hos det belarusiska folket som tog sig uttryck i massiva demonstrationer. Sedan dess har protesterna fortsatt att arrangeras varje helg med allt våldsammare motåtgärder från regimen som följd.

Anordnade gudstjänst

Svjatlana Tsichanouskaja blev något motvilligt oppositionsrörelsens ledare sedan hennes regimkritiske make Sergej arresterades i våras. Nu kallar hon sig “ledaren för det demokratiska Belarus” och besöker makthavare runt om i världen för att uppmärksamma kampen för demokrati i sitt hemland. För två veckor sedan var Tsichanouskaja i Sverige för ett möte med statsminister Stefan Löfven och i helgen reste hon till Tyskland.

Där fick hon stöd av landets kristna samfund som arrangerade en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan i Berlin. Under titeln “Bön för Belarus” deltog Tsichanouskaja och omkring 170 andra deltagare i gudstjänsten som anordnades på initiativ av Tysklands evangeliska, ortodoxa och katolska kyrka.

– Den ekumeniska prägeln på den här gudstjänsten svarar mot det mångskiftande religiösa landskapet i Belarus, sa Petra Bose-Huber, biskop i Tysklands evangeliska kyrka, enligt Belsat.

Under gudstjänsten uttalade flera ledare i den tyska kristenheten sitt stöd för folket i Belarus och demonstranterna som utsätts för regimens allt hårdare ingripanden.

– Kristna i Tyskland firar jul på ett annorlunda sätt i år. Jag menar inte bara pandemin, utan också därför att våra hjärtan är tyngda på grund av Belarus, sa Radu Constantin Miron, präst i den ortodoxa kyrkan.

Lyfte kristna aktivister

Svjatlana Tsichanouskaja själv talade om utmaningarna som hennes land står inför och rollen som Belarus troende spelar i att bemöta dem.

– Mer än någonsin tidigare känner vårt samhälle törst efter att höra de autentiska rösterna hos religiösa ledare och grupper. Och mer än någonsin tidigare i Belarus historia hörs rösterna hos troende människor så högt och modigt, sa Tsichanouskaja i talet och lyfte upp flera kristna aktivister i hemlandet som exempel.

Den ortodoxa kyrkan är störst i Belarus och inkluderar omkring hälften av landets befolkning, men där finns också katolska och protestantiska minoriteter. Dagen har tidigare rapporterat om hur flera evangeliskt kristna församlingsmedlemmar har arresterats under protesterna. Totalt beräknas över 30 000 personer ha frihetsberövats under minst ett dygn sedan protesterna utbröt i augusti, enligt en intervju med Tsichanouskaja i The New Yorker.

---

Fakta: Valet i Belarus

Aleksandr Lukasjenko, Belarus sittande ledare, utropade sig till vinnare i presidentvalet, men oppositionen och valobservatörer menar att valet var riggat.

Oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja hävdar att hon ska ha fått mellan 60 procent och 70 procent av rösterna och därmed vara landets folkvalde ledare.

Tsichanouskaja lever i exil i Litauen och har tilldelats flera utmärkelser under året, som Sakharov-priset.

---