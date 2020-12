Bedragare utnyttjade kyrkornas digitala julevent

Genom att starta parallella bluffarrangemang försökte bedragare lura till sig pengar när kyrkorna i Finland ordnade digitala julkonserter.

I Finland brukar kyrkorna bjuda in till julkonserter där man även samlar in pengar till behövande. Men årets upplaga av “De vackraste julsångerna” blev inte som vanligt, utan skedde främst digitalt på grund av de rådande coronarestriktionerna där församlingar bjöd in till julsång via Facebook.

Samtidigt dök det upp några ovälkomna gäster som inte alls var intresserade av julsång, utan snarare var ute efter att lura folk på pengar.

Har polisanmälts

Genom att starta parallella bluffarrangemang som skulle likna originalet försökte man få folk att antingen donera pengar eller uppge sina kreditkortsuppgifter för att kunna starta sändningen. Bland annat försökte dessa lurendrejare att locka till sig folk genom att lägga ut länkar till de fejkade arrangemangen som de placerat ut i kommentarsfält och på olika församlingars Facebook-sidor.

– Åtminstone några personer gav sina kreditkortsuppgifter. De som berättade om saken rådgavs att göra en polisanmälan och spärra sitt kreditkort, säger Sami Kallioinen, kommunikationschef för kyrkorna i Tammerfors, via det pressmeddelande som den finska kyrkan skickat ut.

Tar det på allvar

Arrangemanget “De vackraste julsångerna” ordnas av Finska Missionssällskapet och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Främst är det evenemangen i Tammerfors som verkar ha drabbats av bedragarna. Vilka som låg bakom kuppen mot kyrkornas digitala julkonserter är fortfarande oklart.

– Vi ser allvarligt på sådana här bedrägerier, säger Rolf Steffansson, verksamhetsledare på Finska Missionssällskapet, till Vasabladet.

– Många vill sjunga tillsammans inför julen och ge donationer till barn i fattiga länder. Vi gör allt som står i vår makt för att människor tryggt ska kunna delta i webbevenemangen. Julen ska vara en tid för lugn och gemensam fest, och vi vill inte att kriminell aktivitet ska ta glädjen av folk.

