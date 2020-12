Jesus födelsestad hårt drabbad inför julen

Julen i Betlehem går i pandemins, nedstängningens och arbetslöshetens tecken. Jesu födelsestad är hårt ekonomiskt drabbad av totalstoppet för turism – samtidigt som smittspridningen ökar.

JERUSALEM. Det ofta hårt prövade Betlehem har genomlevt många krig och konflikter genom åren. Men har aldrig i modern tid upplevt en jul som i år – med tomma kyrkor och gator, stängda butiker, restauranger och hotell.

Pandemin slår hårt mot julens huvudstad, som är ekonomiskt beroende av pilgrimer och turister. Och som i svåra tider brukar kunna räkna med internationell kristen solidaritet. Men i år har donationerna krympt drastiskt eftersom även bidragsgivare runt om i världen drabbas av coronakrisen.

– Covid-19 slår hårt mot de kristnas redan bräckliga närvaro i Heliga landet. Upp till 70 procent av de kristna i Betlehem är ekonomiskt beroende av turismen. Många kristna medelklassfamiljer kan nu betecknas som fattiga, säger Wadie Abunassar, talesperson för det romersk-katolska biskopskollegiet i Heliga landet.

– I kriser brukar kristna vända sig till kyrkan för att få hjälp. Men på grund av nedstängningar minskar vår kontakt med församlingsmedlemmarna. Så vi har svårt att ge tröst och hjälp, säger han.

Wadie Abunassar, talesperson för det romersk-katolska biskopskollegiet i Heliga landet. (Privat)

Skapar problem i familjer

Wadie Abunassar beskriver det prekära läget för palestinier i allmänhet och palestinska kristna i synnerhet på en medieträff via Zoom strax före jul. Han säger att krisen inte bara har ekonomisk inverkan utan också vållar många sociala och familjeproblem, till exempel skilsmässor. Något som också berör kyrkorna eftersom familjerätt handhas av de religiösa samfunden.

– Med noll pilgrimer och en drastisk nedgång i donationer från utlandet minskar kyrkans möjlighet att hjälpa i en tid när behoven ökar. Människor har inte råd att betala avgifter till skolor och organisationer. Alla kyrkor har tvingats permittera anställda, säger Wadie Abunassar.

Han förklarar att nedstängningar hindrar också israeliska araber, alltså palestinier med israeliskt medborgarskap, från att besöka Västbanken. Det innebär ytterligare ett bakslag för den palestinska ekonomin – och särskilt för Betlehem som besöks av många kristna araber från Israel, inte bara under helgerna.

Trots alla problem ska julfirandet genomföras enligt traditionen. Alltså med patriarkens korta biltur från Jerusalem till Betlehem och det högtidliga mottagandet där, med midnattsmässan i Födelsekyrkan och de andra programpunkterna. Men det är ännu strax före jul oklart i hur stor omfattning allmänheten kan delta, enligt Wadie Abunassar. Sannolikt begränsas deltagandet i gudstjänster till präster, som under påsken.

Samlar in pengar

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, 85, kommer inte till midnattsmässan på grund av pandemin.

– Vi kommer att följa alla regler vad gäller social distans, andningsskydd och säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning. Antalet deltagare kommer att vara mycket begränsat, mindre än tiotals, säger Betlehems borgmästare Anton Salman till AP.

Välgörenhetsorganisationer har startat kampanjer för att samla in pengar till behövande inför helgen. Men de säger att pengarna inte räcker långt och att bidragsgivare har svårt att ge i år.

– Vi har aldrig tidigare behövt hjälpa så många arbetslösa. Kyrkorna i Betlehem börjar få slut på pengar och det kommer inget från de palestinska myndigheterna. Det finns inget permitteringsstöd eller annat skyddsnät, så människor behöver all hjälp de kan få, säger Brendan Metcalfe på den brittiska kristna hjälpgruppen “Friends of the Holy Land” till Guardian.

Fakta: Palestinsk pandemi

Smittspridningen ökar i de palestinska områdena Västbanken och Gaza som rapporterar nära 1 200 döda i covid-19 och runt 125 000 smittade av vilka 100 000 har tillfrisknat.

Vaccin kan dröja länge än. Den palestinska regeringen hoppas få hjälp via Världshälsoorganisationen (WHO) som tillsammans med internationella hjälporganisationer avser att förse fattiga länder med vaccin.

De palestinska myndigheterna uppges förhandla med Ryssland om leverans av det ryska vaccinet Sputnik.

