Vad gör du i jul, Magnus Helmner?

Magnus Helmner är diakoniassistent i Nacka församling (Svenska kyrkan) och var tidigare föreningskonsulent på Ny gemenskap.

– Jag och mina barn ska träffa min syster och hennes familj, om alla är friska. Det blir en annorlunda jul i år jämfört med tidigare. Normalt brukar vi alla träffas i vår stora familj, vi är fem syskon och mina föräldrar, men det går ju inte i år.

Brukar du vara hemma i jul?

– Jag var med och startade Jul i gemenskap och har jobbat med alternativa julfiranden så länge jag minns. Så min familj är van vid att jag inte alltid är hemma på julen. Men när vi fick barn ville jag vara en mer närvarande förälder, så under en period drog jag ned lite på engagemanget just vid jul. Och i år är jag ledig under julen.

Hur ser du på att julen blir så annorlunda i år?

– Jag tänker på alla barn som inte får fira jul med sina mor- och farföräldrar. Barnen är en stor nöd för mig, men jag tänker också på dem som redan är ensamma. Deras ensamhet blir ännu större när vi inte kan träffas på samma sätt som vi brukar på grund av pandemin.

– De redan utsatta blir ännu mer utsatta i den situation som råder i samhället. Jag lider verkligen med alla dessa människor.

Går det att göra något åt ensamheten?

– Många kyrkor i Sverige anstränger sig till sitt yttersta för att göra något för dem som är ensamma. Det är en stor utmaning för alla som jobbar socialt och med diakonala uppgifter. Det jobbas febrilt med att ge matkassar, ordna digitala möten och liknande.

Vad gör ni i Nacka församling under julen?

– Vi har Öppet hus där vi tar emot åtta personer åt gången och vi jobbar aktivt med att gå ut och knacka på dörrar för att ge en uppmuntran.

[ Restriktioner drabbar sociala hjälpinsatser hårt ]