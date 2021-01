Satsningar på öppen kyrka kan vara här för att stanna

Många kyrkor har under pandemin haft öppen kyrka på söndagar, med tända ljus, präster närvarande och musik. (Claudio Bresciani / SCANPIX/TT NYHETSBYRÅN)

När inga fysiska gudstjänster kunde hållas valde många församlingar att ha öppen kyrka på söndagar. Svenska kyrkan i Östersund är ett exempel på där präster finns på plats under dagen, ljus är tända och det spelas musik.

“Ställ inte in, ställ om” har varit ledordet för många kyrkor och församlingar runt om i landet under pandemin. Ett sätt att ställa om har varit att hålla kyrkan öppen för besök under söndagarna, och se till så att det finns både präster och annan personal närvarande. Besökare har mötts av levande ljus, musik och kanske viss ommöblering av kyrkan.

[ Fler kyrkor öppnar upp efter vårens coronapaus ]

Kyrkan öppnas vid 12

Kyrkans tidning rapporterar om att “öppen kyrka” i ny tappning kan komma att bli kvar även efter pandemin, och berättar om Östersunds kyrka. Där hålls öppen kyrka varje söndag mellan klockan 12 och 16. Klockan 11 firar personalen gudstjänst, men eftersom antalet besökare är begränsat till 8 personer kan man ännu inte fira offentlig gudstjänst.

– Vi har valt att göra så för att människor ska veta att det fortfarande firas gudstjänst, säger komminister Hanna Brande.

Klockan tolv öppnas kyrkan för allmänheten. Då finns präster tillgängliga om någon vill prata, ljusen är tända och i kyrkorummet spelas levande musik varvat med inspelad.

Kapell för enskild bön

I Östersund tänker man fortsätta erbjuda öppen kyrka på söndagar. I svenskkyrkliga församlingen i Ålidhemskyrkan i Umeå har man valt att möblera om i kyrkan. Här finns fyra mindre kapell för enskild bön och andakt. Kyrkan är öppen några timmar varje dag, och på söndagar finns personal på plats.

Kapellen kom till under julen, men nu får de troligen vara kvar ett tag till, eftersom det ännu inte går att fira fysisk gudstjänst, berättar Christofer Sjödin, studentpräst i Umeå, för Kyrkans tidning.