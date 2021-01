Kyrkor rustar för bröllops-rusch

Många har skjutit på sitt bröllop under pandemin och nu rustar kyrkor för en riktig bröllopssommar. Bild från Stora Tuna kyrka i Borlänge. (Bertil Ericson / TT/TT NYHETSBYRÅN)

Under coronapandemin har antalet bröllop minskat på många håll. Men när smittspridningen förhoppningsvis avtar framåt sommaren kan det bli en intensiv tid för kyrkorna med många giftaslystna.

SVT Nyheter rapporterar om Svenska kyrkan i Jönköping, som har noterat ett minskat antal bröllop under 2020. År 2019 hölls här 72 vigslar, men 2020 bara 46. Redan nu har dock 61 par kontaktat kyrkan för att hålla bröllop i sommar.

– Det ser lovande ut. Det ser ut som att det kommer att kunna vara många vigslar, säger prästen Fredrik Hollertz.

Väntar fler förfrågningar

Han tror också att det kan komma ännu fler förfrågningar längre fram. Just nu verkar många som hör av sig till kyrkan vara optimistiska när det gäller smittspridningen, och tror att den kommer att ha minskat framåt sommaren.

På andra platser rapporteras också om minskat antal bröllop. I Södertälje beskrev SVT Nyheter att det redan i maj förra året var en minskning av antalet bröllop i flertalet kyrkor. Enligt Syrisk-ortodoxa S:t Jakobkyrkan var minskningen under året då 90 procent.

Borgerliga vigslar ökade

Men trenden med minskat antal vigslar under 2020 gäller inte överallt: de borgerliga vigslarna på Rosenlunds herrgård i Jönköping har i stället ökat under året. I stället för ett större bröllop med många gäster, som flera av paren hade tänkt sig, valde de under pandemin ett mindre bröllop med färre gäster och en kortare borgerlig vigsel, skriver SVT Nyheter.