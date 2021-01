EFS laddar för nystart efter pandemin

Vilka förberedelser behöver göras för en efterlängtad återstart efter coronapandemin? Detta är fokus för en ny kurssatsning i EFS.

– Det blir en möjlighet till en återstart – vi ska som Israels folk gå till ett nytt land, inte tillbaka till “Egypten”, säger Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige och en av initiativtagarna.

Under pandemin har många församlingar kontinuerligt fått tänka om och ställa om. Verksamheter har ställts in, flyttats eller utförts digitalt. Nu när många börjar se fram mot tider som förhoppningsvis blir lite mer normala, behövs det också samtal om hur en återstart kan se ut, och vad man har lärt sig under pandemin. Det menar EFS, som i vår erbjuder en kurs som sträcker sig över tre lördagar och har rubriken Re:store.

– Alla är lite “av banan”, man vet inte var man befinner sig. Här ges alla möjligheten till en nystart, säger Lennart Albertsson.

– Vi har haft en ökenperiod som varit jobbig, men även i den har Gud talat.

Envägskommunikation eller lyssnande?

Under tre lördagar kommer kursdeltagarna att via digitala kanaler få tillfälle att samtala om hur pandemin påverkat arbetet i EFS-föreningarna, och hur vägen framåt ser ut. Vid första tillfället är fokus på vad man lärt sig under pandemin, berättar Lennart Albertsson:

– Hur har vi hållit kontakt? Har vi skickat envägskommunikation, eller har vi lyssnat?

Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige. (Johan Ericson)

Vid andra kurstillfället handlar det mer om visioner, om hur det kommer att se ut när man återigen får samlas. Tredje gången pratar man om vad som behöver göras för att nå de visioner man tidigare beskrivit.

– Vad behöver vi göra för att det vi drömmer om ska hända? Vilka aktiviteter ska vi ha? Vi vet ju inte i nuläget när vi kommer att ha en mer normal situation. Om det är i vår, i sommar, eller längre fram. Men vi menar att oavsett datum så behöver vi vara förberedda, säger Lennart Albertsson.

– Man kan kalla det mobilisering om man vill. Vad har Gud gjort under den här tiden?

Många har existentiella frågor

En tanke som har funnits med i gruppen som planerar är att många svenskar under pandemin har ställt existentiella frågor om tillvaron – kanske för första gången i sitt liv.

– Var är vi då i detta? Har vi fullt upp med våra egna liv, eller klarar vi av engagemanget för vår omvärld? säger han.

Under de tre utbildningstillfällena kommer det att finnas möjligheter både till samtal i mindre grupper, och i storgrupp. Det blir också bön och sökande tillsammans inför Guds ansikte, säger Lennart Albertsson. Att mötas i bön är förenat med vissa svårigheter digitalt, menar han, men det finns också positiva erfarenheter från att det går: under en nationell bönedag den 22 november var 50 personer uppkopplade och det fungerade bra.





Vision om en stor fest

– Jag har en stor ödmjukhet inför att alla digitala verktyg ska fungera. Nu kommer vi att ha tre olika former, och vi hoppas att det ska fungera så att alla som går in i detta får ut mycket av det.

Det finns redan i dag många idéer och tankar på hur en nystart kan se ut, säger han.

– En del tänker att vi ska ha en stor fest, och det låter som en skön vision. En inkluderande fest, många människor.

Samtidigt är det viktigt, säger han, att man inte bara tänker att nu ska vi tillbaka till det som var innan, utan ser nystarten som en möjlighet till utveckling.

– Visst kan det vara så att man längtar efter lovsång och att få kramas igen. Men jag vill uppmana till att tänka ett steg till.

---

Fakta: Vänder sig till ledare och medlemmar

Re:store vänder sig till anställda, ledare och vanliga medlemmar. Varje EFS-förening kan sända 4-8 medlemmar. Kursen börjar vecka 6, och hålls under tre lördagar.

---