Han är viktigaste kristna influeraren i Norge

För ett år sedan var Thor Haavik en vanlig präststudent. Nu har han röstats fram som den viktigaste kristna influeraren i Norge. Själv befinner sig Haavik just nu i Finnmarken, där han i dag leder en gudstjänst för flera av Farmen-deltagarna.

Det är tidningen Vårt Land som arrangerat framröstandet av årets kristna influerare. Thor Haavik fick 36 procent av rösterna, och vann utmärkelsen. Det var genom reality-serien Farmen på TV2 som Haavik blev ett känt ansikte i Norge.

Leder gudstjänst för Farmen-deltagare

När Vårt Land ringde för att gratulera, fick de göra det på en sprakande och dålig telefonlinje. Haavik befinner sig i Finnmark, och hade just kommit in efter att ha kört hundspann. I dag söndag leder han en gudstjänst från Finnmarksvidda, i Lakselv kirke. Flera av Farmen-deltagarna är med då, och de ska också delta med förbön och bibelläsning, skriver Vårt Land.

“En av orsakerna till att jag ville delta i Farmen var chansen att få dela med mig av den kristna tron på en stor arena, och förhoppningsvis på ett bra sätt”, säger Thor Haavik till Vårt Land.

Gör video om kristen tro

Han säger att han också tror att detta att träffa olika sorters människor och leva med dem under en längre tid är “en bra utbildning”. Thor Haavik blev själv kristen som vuxen. För ett år sedan började han lägga ut videoklipp om kristen tro tillsammans med Daniel Saebjörnsen under konceptet “Preach”. Under tiden som “Farmen” pågick fick hans videoklipp allt fler tittare.

Thor Haavik blev både överraskad och glad när Vårt Land meddelade att han hade vunnit priset som viktigaste influeraren.

“Skojar du? Så fantastiskt! Det är överraskande och stort, och lite skrämmande och surrealistiskt”, sa han.