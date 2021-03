Sveriges kristna bjuds in till bönedag

Sveriges kristna uppmanas att satsa extra på bön på Midfastosöndagen 14 mars. Stora delar av svensk kristenhet står bakom inbjudan till bönedagen.

“Vi hoppas att detta ska uppmuntra kristna i hela landet till att göra 2021 till ett bönens år”, skriver initiativtagarna.

På första advent bjöd S:ta Clara kyrka i Stockholm, tillsammans med organisationerna Vägen och Svenska kyrkans lekmannaförbund, in till en bönedag för att be för Sverige under coronakrisen. I samband med en webbsänd gudstjänst deltog flera kristna ledare över länk, som pingstföreståndaren Daniel Alm, kardinal Anders Arborelius och biskop Johan Dalman.

[ Kristna ledare samlades till bön för Sverige under 1:a advent ]

Nu tar samma organisationer initiativ till en ny bönedag. På söndag, Midfastosöndagen, 14 mars inbjuds Sveriges kristna att be tillsammans – inom ramen för söndagens gudstjänster eller enskilt.

Fler organisationer

Den här gången har ännu fler kristna organisationer gjort dem sällskap. Även pingströrelsen, Frälsningsarmén och Oasrörelsen ställer sig bakom inbjudan till bönedagen, enligt ett pressmeddelande. Arrangörerna hoppas få besked från ännu fler kristna samfund och organisationer under veckan.

[ Biskopar bjuder på personliga tankar under fastan ]

Coronapandemin är än en gång ett viktigt böneämne, men initiativtagarna vill också be för “befrielse från våld, kriminalitet och annan ondska” och “folkets omvändelse till Gud och för kraft och fantasi till kyrkans folk att sprida evangelium”. Förhoppningen är att detta ska uppmuntra kristna i hela landet till att göra 2021 till ett bönens år, skriver arrangörerna.

Initiativtagarna citerar också Midfastosöndagens psalm ur Psaltaren som en källa för inspiration och kraft:

“De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott (Ps 107:8-9).”

[ Svensken vet inte längre vad semlor har med fastan att göra ]