Expressens ledarsida tar strid för öppna kyrkor

“Regeringens styvmoderliga behandling av grundlagsfästa rättigheter under pandemin är en gåta”, säger ledarredaktionen, som tycker att Gröna Lund ska få vänta och kyrkorna öppna.

Det är i lördagens osignerade ledare som ledarredaktionen skarpt kritiserar utformningen av restriktionerna under pandemin. Som exempel på utfallet tar man en kyrka i Göteryd som släppte in 14 besökare till en gudstjänst, och en moské i Biskopsgården i Göteborg, som tagit in fler än åtta personer till en fredagsbön.

“Bägge riskerar vite från länsstyrelsen”, konstaterar ledarskribenten, som tycker att exemplen visar hur “vårdslöst utformade de svenska coronarestriktionerna faktiskt är”.

[ Kristna profiler vill se lättade restriktioner för gudstjänster ]

Karusell går bra - men inte kyrka

Under påsken öppnades både museer och konsthallar, medan kyrkorna fortsatt bara får ta in åtta personer. De förordningar som reglerar utomhusmarknader och nöjesparker fastslår att dessa inte ska omfattas av begränsningarna, utan särregleras. Utfallet blir i praktiken, säger skribenten, att det går “finfint att åka karusell vid första tecken på att smittan sjunker undan, men för ett besök i kyrkan behöver vi vara stensäkra”.

Ett besök på Liseberg eller Gröna Lund är dock ingen mänsklig rättighet, slår man fast, “medan religiösa sammankomster är det”. Det håller inte att hänvisa till att nöjesparkerna är utomhusaktiviteter, medan kyrkliga sammankomster är inomhusaktiviteter, menar skribenten: “När det gäller en så pass känslig fråga som att inskränka grundlagsskyddade rättigheter, borde man förstås anstränga sig om att anpassa restriktionerna så gott det bara går – till exempel ta hänsyn till lokalernas storlek”.

“Se över prioriteringarna”

Inte ens när kyrkor har ansökt om att ha utomhusgudstjänster har man fått ja på sin ansökan, betonar skribenten. “Och när en frikyrka i Stockholm ansökte om att få hålla gudstjänst för fler än åtta personer utomhus och med munskydd härom månaden, fick man nej av förvaltningsrätten”.

[ Kyrkoherde i Småland bröt mot pandemilagen ]

Öppnandet av nöjesparkerna har nu skjutits fram till 17 maj. Tiden fram tills dess borde användas av regeringen för att fundera över prioriteringarna och utformningen av pandemirestriktionerna, menar Expressens ledarskribent, som också lyfter fram att även rätten att demonstrera är grundlagsskyddad. “Ett tips till Stefan Löfven & Co är att utnyttja tiden till att reflektera över hur i allsin dagar man resonerar och prioriterar. Öppna kyrkorna först. Och låt folk demonstrera”, avslutar skribenten.