Netanyahus öde jämförs med korsfästelsen

En evangelikal ledare i USA jämför utmanövreringen av Benjamin Netanyahu i Israel med korsfästelsen av Jesus. Israelvännen Mike Evans anklagas nu själv för antisemitism efter ett furiöst blogginlägg.

En politisk era i Israel ser ut att gå mot sitt slut, då en brokig koalition av partier slutligen enades om att bilda regering och därmed kunna avsätta Benjamin Netanyahu som premiärminister.

Det skapar inte bara debatt i Israel, utan även bland evangelikalt kristna i USA, som länge stått för en solid uppbackning av högerpolitikern Netanyahu. Den som skapar rubriker just nu är Mike Evans, grundare av flera Israelvänliga organisationer och som även var rådgivare till Donald Trump.

[ Spretig koalition kan ersätta Netanyahu ]

Som att korsfästa Jesus

Han menar att det som sker i Israel just nu är ett stort svek. I ett uppmärksammat blogginlägg på The Times of Israel jämför han behandlingen av Netanyahu med korsfästelsen av Jesus. Netanyahu beskrivs härföraren som framgångsrikt ledde landet under kriget mot Hamas i Gaza, och möttes av en folkmassa som ropade korsfäst.

“Jag har i 50 år av mitt liv blivit förlöjligad, hotad och avvisad för mitt ställningstagande för staten Israel. Nu tänker jag satsa resten av mitt liv på att fortsätta kämpa och att mobilisera miljoner evangelikala i min kamp”, skriver Mike Evans.

Den kamp han tänker dra igång handlar alltså om att bekämpa Naftali Bennet och den koalition som såg till att utmanövrera Netanyahu från makten, en politiker som Mike Evans i sin text skriver var utvald av Gud.

[ Judisk man dog i upplopp - palestinsk kvinna fick hans njure ]

Drog in Förintelsen

I sin text om den dramatiska israeliska inrikespolitiken drog han sig heller inte från att dra in Förintelsen, där Mike Evans anklagar judarna för att själva ha ett ansvar för vad som hände.

“För första gången i mitt liv förstår jag hur Förintelsen blev möjlig. Tyska judar var för upptagna med att förolämpa varandra och de var alldeles för berusade av högfärdighetens vin för att se röken från Auschwitz stiga mot himlen.”

Mike Evans undrar till och med om de politiker som nu tagit över efter Netanyahu i själva verket står på lönelistorna för Israels fiender, och nämner mullorna i Iran och amerikanska politiker som Bernie Sanders och Elizabeth Warren.

[ Unga USA-evangelikalers stöd till Israel minskar drastiskt ]

För kritik

Hans text har väckt en hel del uppmärksamhet, inte minst i Israel där flera stora tidningar skriver om hans utspel. Mike Evens beskylls bland annat för antisemitism för sina påstående, både om att “judarna” har korsfäst hans frälsare Netanyahu samt den jämförelse han gör om judarnas ansvar för Förintelsen.

Även i USA kommer kritik.

– Mike Evans talar inte för mig, säger pastor Trey Graham till Jerusalem Post.

I sin rapportering har de pratat med flera inflytelse evangelikala ledare i USA som påstår att Mike Evans inte alls är så inflytelserik som han själv försöker påstå och att han hans åsikter inte alls representerar den stora majoriteten kristna i landet.

Jerusalem Post har också intervjuat en kristen ledare som säger att stödet för Israel inte är knutet till personen Netanyahu, utan det går att ha bra relationer med Israel oavsett vem som leder landet.

[ Krönika: Varför hatas judar på grund av Israel? ]

---

Fakta: Israels nya regering

Den 2 juni skrev åtta partier under på att tillsammans bilda en ny regering, som till en början ska ledas av Naftali Bennet.

Det alla har gemensamt är motståndet mot Benjamin Netanyahu som nu får lämna posten som premiärminister efter tolv år.

I den nya regeringen återfinns radikala bosättarpartier på högerkanten, progressiva partier till vänster samt ett islamistiskt palestinskt parti.

---