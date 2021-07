Kvinnoledare i Divine Favour Mission: Fel att blanda pengar och själavård

Ann-Louise Lyrén, i den rådgivningsgrupp som har bildats för missionsorganisationen Divine Favour Mission, känner inte till något om predikanten Mattias Lekardals skatteskulder eller påstådda pengamanipulation av en kvinna han själavårdat, uppger hon till Dagen.

Efter uppgifterna om att missionsorganisationens ledare samlat in pengar till ett Swishnummer i eget namn, att han fått indragen F-skattsedel samt tagit emot 300 000 kronor i gåvor av en kvinna han själavårdat under ett och ett halvt år, har Dagen gjort en rundringning till några av medlemmarna i det “advisor leaderboard” som nyligen har bildats för Divine Favour Mission.

Ann-Louise Lyrén i Vilhelmina är förkunnare och ledare för Women of Influence inom organisationen, och en av medlemmarna i gruppen. När Dagen ringer upp säger Ann-Louise Lyrén att hon inte känner till de uppgifter som finns i artiklarna.

– Det är klart att det inte låter bra. Det som inte är rätt är inte bra. Men vad som är sanning vet jag inte, säger hon.

Tycker du principiellt att man ska bland ihop pengar och själavård?

– Nej, det tycker jag inte. Absolut inte.

“Viktigt att betala tillbaka”

Om uppgifterna från den aktuella nu 40-åriga kvinnan Birgitte och uppgifter från andra, att de gett bort och lånat ut pengar till Mattias Lekardal, men inte fått tillbaka några pengar, säger hon:

– Det klart att det inte är okej. Lånar man pengar så betalar man tillbaka sina grejer. Det är viktigt att ha ordning och reda på sina finanser.

– Men vi har nu en större styrelsegrupp med lönespecialister och så vidare. Vi jobbar i våra möten med att få ordning på ekonomin.

Swish-nummer på agendan

Frågan om att pengar samlas in på ett Swish-nummer i Mattias Lekardals privata namn togs upp så sent som i måndags, uppger Ann-Louise Lyrén. Det framgår inte om detta har haft att göra med Dagens pågående granskning kring organisationen eller inte.

Ann-Louise Lyrén:

– Det här är inte ett bra sätt. Och det har vi nu åtgärdat med Handelsbanken. Vi har tagit beslut om att vi inte ska få betala in på privata Swish-nummer. Det ska finnas under organisationen och inte under ett privat nummer till honom. Helt klart har det blivit reaktioner från vanligt folk kring detta, och vi har drivit att det måste bli en förändring, säger hon.

När det gäller de 1,4 miljoner kronor som Mattias Lekardal deklarerade som inkomst senaste året, säger Ann-Louise Lyrén att inga löneinkomster kommer från Divine Favour Mission.

– Vad jag vet har han en del styrelseuppdrag och annat vid sidan av. Sina skatteskulder måste han ordna upp själv.

Fåordiga för övrigt

Bength Gustafson från Storvreta utanför Uppsala, förkunnare och en annan av medlemmarna i rådgivningsgruppen, säger till Dagen att inte heller han känner till uppgifterna i artiklarna, men vill inte kommentera vidare. Mats Wengelin i Vikingstad, Linköping, vill inte säga något om uppgifterna så länge han inte fått mandat från styrelsen att uttala sig. Likaså avböjer Therese Basous, Tyresö/Stockholm, att kommentera.

---

Fakta: Divine Favour Missions advisor leadarbord

I rådgivningsorganet ingår:

Mattias Lekardal, Sköllersta, Örebro.

Tommy Dahlman, Billingsfors.

Ann-Louise Lyrén, Vilhelmina.

Bength Gustafson, Storvreta.

Bertil Dolfén, Kinnarumma.

Carol Krogstrup, Danmark.

Karl-Axel Mentzoni, Norge.

Mats Wengelin, Vikingstad.

Therese Basous, Tyresö.

---