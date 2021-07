Biblioteksbok lämnades tillbaka efter 300 år

En bok som ger människor råd om hur man är en god kristen lånades ut från katedralen i Sheffield på 1700-talet. 300 år senare har den äntligen lämnats tillbaka.

När en kvinna i Wales upptäckte en biblioteksbok efterlämnad av hennes avlidne släkting tog hon kontakt med katedralen i Sheffield. Det var nämligen där – i katedralens eget bibliotek – som boken hade lånats, enligt en stämpel på försättsbladet. Precis som biblioteksböcker kom därför boken tillbaka sin rättmätiga ägare, men den här gången var utlåningstiden något längre än vanligt. Faktum är att boken hade lånats ut för över 200 år sedan, rapporterar The Star.

– Jag försöker räkna ut vad förseningsavgifterna ska bli, man vet aldrig, vi kanske kan köpa oss ett nytt tak med dem, skojar Keith Farrow, vice domprost i katedralen.

Biblioteket upplöstes

Boken, som heter The Faith and Practice of a Church of England Man, publicerades redan 1688 medan exemplaret som tillhör universitetet i Sheffield gavs ut 1704. Den innehåller predikningar från personer i ledande ställningar i Engelska kyrkan vid tidpunkten liksom olika råd och direktiv för korrekt uppförande.

Det exakta utlåningsdatumet är inte känt, men att den lånades ut för flera århundraden sedan kan beläggas med säkerhet eftersom det inte har funnits något biblioteket i katedralen sedan 1700-talet.

– I våra arkiv kan vi se spår av ett väldigt välkänt utlåningsbibliotek här, som vi tror upplöstes i georgiansk tid när byggnaden gjordes om, säger Keith Farrow till Church Times, och tillägger att det var ovanligt att låta människor låna böcker i stället för att ha privata bibliotek.

– På den tiden var det troligen ganska banbrytande att ha ett utlåningsbibliotek i kyrkan, säger Keith Farrow.

Hittade citat

Nu kommer boken att ställas ut i katedralen där den en gång alltså fanns för utlåning. Även om boken troligen inte är värd så mycket pengar menar Keith Farrow att den har stort värde som historiskt dokument. Han fastnade särskilt för ett citat ur boken som har relevans även i dag: “Det kan aldrig vara felaktigt eller konstigt för även den mest privata mannen att bekänna sin tro och sina praktiker, speciellt under en tid som religionen är så mycket under attack”.

– Inget förändras. Kyrkan var under press, precis som den är i dag, säger han.

