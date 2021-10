Ny smittspridning i Norrbotten efter religiösa möten

En ishockeyturnering och “tre religiösa sammankomster” pekas ut som starkt bidragande orsaker till att fler än 100 personer i Pajala har smittats av coronaviruset sedan den 1 september.

– Lyckligtvis är många av dem unga och de blir ju oftast inte svårt sjuka, säger Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Vecka 38 (den 20–26 september) konstaterades 47 personer i Pajala kommun ha insjuknat i covid-19, den högsta siffran under pandemin. Samma vecka toppade kommunen också listan över andelen sjukdomsfall i landet (79/10 000 invånare). Den negativa utvecklingen har pågått i flera veckor och Pajala kommun uppmanar på sin webbplats kommunens invånare att hjälpas åt för att stoppa smittan.

“Det är viktigt att vi reagerar snabbt på denna oroande utveckling.”

“Tre religiösa sammankomster”

Enligt TV4 tros smittspridningen i Pajala ha startat i samband med en ishockeyturnering i mitten av september. En elev på Pajala centralskola säger till kanalen att nästan alla i hans klass var borta på grund av sjukdom en dag. Men smittskyddsläkaren i Norrbotten, Anders Nystedt, säger även till NSD att spridningen kan kopplas “tre religiösa sammankomster”.

Dagen har frågat Region Norrbotten när och var de religiösa sammankomsterna ägde rum – och vem som arrangerade dem – men regionen meddelar att de inte går ut med den informationen. Enligt uppgifter till Dagen rör det sig dock om laestadiansamlingar.

Inställda gudstjänster

En person, aktiv i en laestadianförsamling i Pajala kommun, bekräftar att det har arrangerats samlingar där smittspridning kan ha skett. Personen säger sig också ha full respekt för smittskyddsläkaren Anders Nystedts kommentar, men säger samtidigt att ishockeyturneringen troligtvis är den stora boven. Personen berättar samtidigt att församlingen har följt restriktionerna under coronapandemin, när det var åttagräns ställdes till exempel gudstjänsterna in under en längre period och därefter har andra försiktighetsåtgärder vidtagits.

På grund av den nu pågående smittspridningen har församlingen dessutom beslutat att ställa in planerade gudstjänster kommande veckoslut.

Anders Nystedt säger till NSD att vaccinationsviljan är god i Pajala, om än lite svagare hos ungdomar. Samtidigt säger han sig veta att det finns “en skepsis inom religiösa strömningar” och han hävdar att det kan vara svårt för honom som smittskyddsläkare att “ändra den övertygelsen”.

Källor: Vissa lasestadiangrupper är vaccinskeptiska

Källor till Dagen säger att det finns laestadiangrupper som är skeptiska till vaccineringen. Men enligt uppgift handlar det inte om någon generell skepticism utan mer om geografiska variationer.

Region Norrbotten har som sagt inte pekat ut vilka religiösa sammankomster som ska ha bidragit till smittspridningen. NSD har ändå varit i kontakt med Peder Jonson, kyrkoherde i Pajala församling, som inte kan se hur verksamheten i Svenska kyrkan skulle ha bidragit till att många i kommunen har blivit sjuka.

– De flesta besökare vi haft vid ett och samma tillfälle i närtid är i söndags när vi välkomnade en ny präst, då hade vi 25 besökare men det är i en kyrka som rymmer flera hundra besökare så de höll bra avstånd då, säger han till NSD.

