Konstnären Elisabeth Ohlson vill se en särskild enhet hos polisen med fokus på hot mot journalister, konstnärer och författare, skriver Dagens Nyheter.

– Utvecklingen har blivit allt råare. Det finns människor som i dag vill offra sina liv för att stoppa konst som min, säger hon till tidningen.

När Elisabeth Ohlson strax efter konstnären Lars Vilks död lade ut en bild på honom på Facebook, möttes inlägget av en hatvåg från olika länder. Efter de många hatkommentarerna valde hon att under två dagar stänga ned sin pågående fotoutställning “Demontör – med rätt att raljera” på Sergelgalleriet i Stockholm.

– Det bara rullade in hundratals från Indien, Pakistan, Mellanöstern, från hela världen. Det var en massa brinnande eldar och sådant. Det är fruktansvärda saker som kommer in. Det här var ju riktat mot Lars Vilks, men jag har varit hotad i perioder och var tvungen att stänga för att tänka efter. Just det här var ju inte riktat mot mig, men jag vet ju att det finns extremister i Sverige, sa Elisabeth Ohlson till TT.

Polisen stannade kort stund

I torsdags öppnade utställningen igen för att som planerat pågå fram till söndag den 10 oktober. Till DN säger Elisabeth Ohlson att hon i samband med den tillfälliga nedstängningen var i kontakt med polisen, som rekommenderade henne att “ligga lågt”.

– Jag fick tala med den högre ledningen, men det var som att tala med någon som inte förstår ett dugg av mina bilder och den laddning som de har, säger hon till DN, som skriver att polisen stannat utanför galleriets entré en kort stund under fredagen.

Vill se polisenhet

Nu efterfrågar Elisabeth Ohlson en särskild enhet hos polisen som fokuserar på hot som riktas mot journalister, konstnärer och författare, skriver DN.

På tidningens fråga om vilka personer som hotar henne svarar Elisabeth Ohlson att hon tidigare hotats av högerextremister, medan de hot hon i dag mottar framför allt kommer från islamister.

– Utvecklingen har blivit allt råare. Det finns människor i dag som vill offra sina liv för att stoppa konst som min, säger hon.

Dagen har tidigare rapporterat om Elisabeth Ohlsons hbtq-tavla “Paradiset”, som i november 2019 hängdes upp i S:t Pauli kyrka i Malmö. Placeringen fick kritik av av bland annat Dagens dåvarande ledarskribent Joel Halldorf, som menade att tavlan gav uttryck för en gnostisk teologi, på tvärs med den kristna kyrkans lära.

Några veckor efter upphängningen beslutade kyrkoherden i S:t Pauli kyrka i Malmö att tavlan skulle få en annan placering än i kyrkorummet.