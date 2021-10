Premiär i kväll för SAM:s samtal om andlig fördjupning

I kväll inleds samtalsserien “Tillsammanskvällar” i Skarpnäckskyrkan i Stockholm. Missionsföreståndare Ulf Häggqvist från Svenska alliansmissionen kommer att anknyta till Bibelns bilder av församlingsgemenskap.

Under oktober månad arrangerar Svenska alliansmissionen (SAM) samtalskvällar på fem olika platser runt om i Sverige, som Dagen tidigare rapporterat om. Premiären sker i Stockholm tisdag kväll, och sedan väntar Habo, Vetlanda, Hillerstorp och Backadalskyrkan i Göteborg.

– Vi har ett temaår som handlar om andlig fördjupning. Under samtalskvällarna ska vi samtala om vad församlingen betyder, både i form av gudstjänster men också vad den lilla gruppen betyder för oss, säger Ulf Häggqvist till Dagen.

– De här samtalen kommer rätt i tiden tycker vi, efter pandemin har det skapats ett behov och efter tro och fördjupning.

Tar fasta på Jesu ord

Han har precis lämnat ett kyrkoledarmöte på Ekerö när Dagen når honom, och är på väg mot Skarpnäck där han själv ska tala i kväll.

– Jag kommer att ta fasta på Jesu ord om att där två eller tre är samlade i mitt namn är han mitt ibland oss. Jag knyter också an till Bibelns tankar om kroppen med alla dess delar som är beroende av varandra, säger han.

Åhörarna i kväll får också ta del av Ordspråksbokens vackra ord: “Som järn skärper järn skärper människa människa”.

Svårt med ensamheten

Ulf Häggqvist berättar att han just nu ser en “blandad bild” av hur församlingarna och församlingsmedlemmarna klarat pandemi-perioden. De flesta församlingar har klarat pandemin fint, medan andra har fått kämpa lite med att få till digital teknik. En del församlingsmedlemmar har upplevt ensamheten svår, medan vissa - kanske särskilt barnfamiljer - har sett att de fått ökad livskvalite´ med mer hemmatid.

“Utmaning att öppna upp”

Nu är det till sist dags för fysiska möten igen, och kvällens samling är helt fysisk, liksom övriga samlingar i mötesserien.

– Nu är det en utmaning för oss att öppna igen. Å ena sidan vill vi att det ska bli “normalt” igen. Samtidigt finns det de som är rädda för att allt ska bli exakt som tidigare, de är rädda att tempot ska gå upp för mycket, säger Ulf Häggqvist.

Under mötesserien kommer det att erbjudas samtal i smågrupper om just de behov och erfarenheter som fötts under pandemi-tiden.

– Vi ser mycket fram emot dessa mötesplatser, att få samtala tillsammans och att växa tillsammans med andra, säger Ulf Häggqvist.

Fakta: Mötesserie under oktober

Fem platser finns med i serien: Skarpnäck (12 okt), Habo Missionskyrka (19 okt), Vetlanda Allianskyrka (20 okt), Hillerstorps Missionskyrka (20 okt), Hillerstorps Missionskyrka (26 okt), Backadalskyrkan i Göteborg (28 okt).

