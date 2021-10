Ännu en svensk hjälporganisation bryter med barnhem i Nepal

Håkan Gabrielsson som driver Out of Ashes stoppar samarbetet med Lighthouse foundation i arbetet mot barnsexhandeln i Nepal. (Privat & iStock)

Även missionären Håkan Gabrielsson och Out of Ashes stoppar samarbetet mot barnsexhandeln i Nepal efter bristande förtroende. Hjälporganisationen Love and Hope bröt med samma nepalesiska barnhemspartner för snart fem år sedan.

– Vi kom till en punkt när det inte gick längre, säger Håkan Gabrielsson till Dagen.

Det blev stora rubriker när svenska Love and Hope meddelade att de drar in stödet till Light House Foundation i Nepal i början av 2017. Bakgrunden var rapporter om “allvarliga oegentligheter” på den lokala organisationens barnhem i Nepal, där unga flickor som varit utsatta för barnsexhandel bodde för att få hjälp.

Love and Hope anklagade den lokala partnern för korruption, maktmissbruk och hot och gjorde en anmälan till myndigheterna i Nepal.

Mikael Alfvén och Ing-Marie Alfvén från Love and Hope drog in stödet till Light House Foundation i Nepal i början av 2017. (Love and Hope)

Valde att fortsätta

Den svenska hjälporganisationen Out of Ashes, under ledning av missionären Håkan Gabrielsson, valde dock att fortsätta sitt stöd till Light House Foundation. Out of Ashes angrep samtidigt Love and Hope för att fara med “osanning och lögn”.

Men fem år senare väljer alltså även Håkan Gabrielsson att bryta och dra in stödet till barnhemsorganisationen i Nepal, något som tidningen Inblick var först att rapportera.

Han säger till Dagen att saker och ting har förändrats och att han inte längre har förtroende för pastorn och grundaren Raju Sundas.

– Vi kom till en punkt när det inte gick längre, säger Håkan Gabrielsson till Dagen. (privat)

Japaner i konflikt

Även en japansk hjälporganisation, där Gabrielssons dotter arbetar som missionär, har nyligen dragit in sitt stöd. Det blev avgörande för Håkan Gabrielsson när han upplevde oklarheter och brist på svar kring ekonomisk redovisning i förhållande till den japanska partnern, och de i stället anklagades för att “konspirera” mot Light House Foundation.

I sammanhanget kom också tidigare uppgifter om oegentligheter upp igen – utan att några tydliga svar gavs, uppger Håkan Gabrielsson till Dagen.

Pastor Raju Sundas har sedan ett par år tillbaka ingen formell roll i Light House Foundation, men Håkan Gabrielsson beskriver det som ett “familjeföretag” där hans ord ändå gäller.

Under covid-19-perioden skickade myndigheterna i mars förra året hem många barnhemsbarn till sina byar, vilket har gjort att både beläggningen och kostnaderna har minskat även på de aktuella boendena. Till detta hade Out of Ashes också önskat en förändring av Light House organisation och bokföring som efter tre års väntan inte hade genomförts.

– Allt detta sammantaget har gjort att vi har bestämt oss för att avbryta samarbetet, säger Håkan Gabrielsson.

Out of Ashes meddelade organisationen sitt beslut redan för något år sedan, och nu i sommar upphörde det ekonomiska stödet.

---

Fakta: Light House Foundation

Driver barnhem i Nepal med flickor som varit offer för barnsexhandeln.

Omfattar 700 barn på olika håll i landet, enligt organisationens egna uppgifter. Men under covid har många också skickats hem till sina byar.

Har samarbetat med svenska hjälporganisationerna Love and Hope och Out of Ashes. Båda har nu avbrutit sitt stöd.

---