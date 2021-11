Första advent firas sista gudstjänsterna utan vaccinpass

I december träder nya coronarestriktioner på plats, där vaccinpass kan komma att krävas vid större samlingar. Men 1:a advent, kyrkornas stora högtid, klarar sig undan utan restriktioner.

Under coronaåret 2020 slog tuffast tänkbara restriktioner till precis innan första advent, där enbart åtta personer tilläts att delta vid adventsgudstjänsten. Det var så klart ett stort slag för alla kyrkor som fick fira väntan på Jesus ankomst med nästintill tomma kyrkolokaler.

Men i år går det att fira första advent med stora körer, orkestrar och fullsatta kyrkor. Trots att regeringen och Folkhälsomyndigheten är på väg att införa nya restriktioner så sker de först vid månadsskiftet. Eftersom första advent i år infaller några dagar tidigare, den 28:e november, påverkas inte den kyrkliga högtiden över huvud taget av krav på vaccinpass eller andra typer av åtgärder.

Julen påverkas

Däremot kommer övriga högtider under julen att påverkas, exempelvis julottor och midnattsmässor. Exakt hur restriktionerna kommer att se ut är dock inte helt klart, men där fler än 100 personer samlas kommer någon form av restriktioner att kicka in.

Antingen krävs det ett vaccinationspass för att få delta i ett sådant arrangemang, något som fått stor uppmärksamhet och som även Sveriges kristna råd (SKR) protesterar kraftfullt emot. Men det går också att välja ett annat spår.

“Kyrkor med fler än 100 besökare kommer kunna välja mellan vaccinationsbevis eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter”, skriver Folkhälsomyndighetens pressavdelning i ett svar till Dagen.

Exakt hur föreskrifterna kommer att se ut är dock inte klart än, men det som avgör är storleken på sällskapet samt att det ska hållas ett visst avstånd mellan olika sällskap. Folkhälsomyndigheten planerar att återkomma med mer detaljerad information inom den närmsta tiden.

En julstjärna lyser i fönstret, en påminnelse om Jesus födelse. (Kallestad, Gorm/NTB)

Rutiner krävs

Ett annat problem som kan uppstå när man bjuder in till en gudstjänst är att det på förhand kan vara svårt att veta hur många som kommer. Om det är under 100 personer så behöver man exempelvis inte bry sig om vaccinationspass eller avstånd mellan olika sällskap. Men vad händer när den 101:a gudstjänstbesökaren träder in i lokalen?

Om man på förhand inte vet hur många som kommer, hur ska man då tänka?

“Det är arrangörerna som behöver utforma rutiner för vad som gäller vid enskilda arrangemang i enlighet med aktuellt regelverk”, svarar Folkhälsomyndigheten på Dagens fråga.

De betonar också att det kommer att vara Länsstyrelsernas uppdrag att se till så att de nya restriktionerna efterlevs.

Smittan sprids

Hur pass tuffa restriktioner som kommer att sättas in återstår också att se, men det har så klart med smittspridningen att göra. På flera håll i Europa har coronafallen börjat öka oroväckande mycket. Även i Sverige blir folk smittade, även om det sker i betydligt lägre takt än i andra länder. Folkhälsomyndighetens råd är att alla som kan ska låta vaccinera sig.

