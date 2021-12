Pingst gratulerade Jesus med helsidesannons i Aftonbladet

På juldagen fick Jesus sin egen grattisannons i Aftonbladet. En helsida. Bakom låg Pingst som vill sätta kristen tro på kartan i offentligheten – samt visa vägen för de lokala kyrkorna att berätta om Jesus på olika digitala plattformar.

Omkring 35 000 sidvisningar - och 25 000 unika besökare - har den kampanjsida haft som Pingst FFS satt upp och annonserat digitalt på nyhetssajter med mera under advents- och jultid. Här har man kunnat hitta livsberättelser om kristen tro från olika människor, ett erbjudande om en bibel samt fått möjligheten att finna den lokala pingstkyrka som ligger närmast. Det sistnämnda har 20-25 procent av besökarna – upp emot 8 750 personer – valt att klicka sig vidare till.

Varje dag har också flera personer bett att få en egen bibel hemskickad.

Längtan att nå längre

Josef Maxson, ansvarig för det kreativa arbetet vid Pingst FFS kommunikationsavdelning, är nöjd med utfallet.

– Från Pingst finns en längtan efter att göra mer och nå längre med vad Jesus kan göra i människors liv. Men också att uppmuntra lokala församlingar att på sina digitala plattformar nå ut med mer Jesus till Sverige, säger han.

Ungefär 90 procent av besökarna på kampanjsidan hade klickat sig dit just via vittnesbörd i sociala medier, i annonserade artiklar – så kallade “natives” på de 200 största nyhetssajterna, samt via klassiska bannerannonser på några av rikstidningarnas sajter.

Julångest eller ensamhet?

20-25 procent av besökarna kom från Pingsts egna sociala medier på Instagram och Facebook och övriga från nyhetssajterna.

Josef Maxson. (Jona Granath)

– I korta filmsnuttar i sociala medier har vi också ställt frågor som “Känner du dig ensam?” eller “Har du julångest?”. Men också gett uppmuntrande budskap som: “Du vet att Gud älskar dig!” och “Du är skapad för gemenskap!”, eller “Läs mer om tron!”, säger Josef Maxson.

Han menar att julkampanjen är ett första steg att lära sig mer om hur kyrkorna kan arbeta digitalt i större omfattning. Pingst centralt har satsat ungefär 250 000 kronor på det som är den största sociala mediekampanj som samfundet någonsin har haft.

– Ungefär en fjärdedel av pingstförsamlingarna har använt sig av vårt material i sina sociala medier. Det känns väldigt roligt. Men det här är ett test som vi behöver analysera mer och framöver kan utveckla. Framför allt är det här en grund för kommande satsningar.

Helsida på juldagen

Totalt har i storleksordningen 3-5 miljoner exponeringar gjorts i displayannonser, “natives” och sociala medieinlägg under advents- och jultid i kampanjen från Pingst. Som själva kronan på verket beskriver Josef Maxson den helsidesannons som publicerades i Aftonbladet på juldagen: “Grattis Jesus på födelsedagen!” stod det, med hälsningar från Pingst.

