Norsk tidning: Sverige ett värstingland för kristna

På ledarplats beskriver den norska kristna dagstidningen Dagen Sverige som ett av de länder i Europa där det är mest krävande att vara kristen.

Rubriken – “Sverige – ett värstingland för kristna” – hämtar stöd från en rapport om hatbrott mot kristna som den Wienbaserade organisationen The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC) presenterade i december. Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att denna tidning rapporterade om den nyheten redan före jul. I korthet gick rapporten ut på att religionsfriheten för kristna européer blir allt sämre och OIDAC hade särskilt studerat situationen i fem länder där utvecklingen anses gå åt fel håll. Sverige var ett av de länderna.

I samma utgåva som norska Dagen rapporterar om nyheten skriver tidningens chefredaktör Vedbjørn Selbekk en ledartext där han hänvisar till en intervju med OIDAC:s direktör Madeleine Enzlberger. Bland hennes exempel på utvecklingen finns kristna som tvingas välja mellan sina moraliska värderingar och sitt jobb, kristna studenter och föredragshållare som blir tystade på sina institutioner, föräldrar som utsätts för överdriven statlig inblandning i familjelivet och kristna flyktingar som avvisas.

Selbekk finner ytterligare bränsle för sin linje i juristen Ruth Nordströms bok Till de utsattas försvar, som han just har läst. I boken finner Selbekk ytterligare stöd för sin slutsats att Sveriges kristna sitter trångt när de hävdar sin övertygelse. Ett sådant exempel som han tar är det så kallade barnmorskefallet i vilket Ruth Nordström har företrätt Ellinor Grimmark och Linda Steen, två svenska barnmorskor som av samvetsskäl inte velat utföra aborter och därför blivit av med sina anställningar. När Ruth Nordström vid ett tillfälle skulle medverka vid en konferens om människohandel ledde det till att konferensen ställdes in när en av medarrangörerna fick kännedom att barnmorskornas advokat var engagerad i projektet.

Vedbjørn Selbekk, som i sin ledare också påminner om Ruth Nordströms norska rötter, konstaterar att det är stora skillnader på religionsfriheten i Norge och Sverige. Samtidigt pekar han på Sverige som ett exempel på vad som kan hända när man inte står upp för sina grundläggande rättigheter som fria människor och som kristna.

