Pingst pastor ställer in fysisk konferens i sista stund

Nya pandemirestriktioner stoppar pingströrelsens nationella pastorskonferens – mindre än ett dygn innan starten. Flera hundra pastorer får stanna hemma och under tisdag-onsdag i stället följa ett bantat program via datorskärmen.

– Sorgligt och tungt, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.

Pingströrelsens pastorsnätverk höll i det längsta ut och satsade på att få ha en fysisk konferens i Stockholmsområdet nu i veckan. Detta till skillnad från exempelvis Equmeniakyrkan som redan i december ställde in sina medarbetardagar för början av det här året.

Innan jul var 550 pingstpastorer anmälda. Planen var att få mötas på hotellanläggningen Scandic Infra City i Upplands Väsby. Men sedan regeringen och Folkhälsomyndigheten under måndagen kom med nya restriktioner från på onsdag beslutade Pingstledningen med kort varsel att nu uppmana pastorerna att stanna hemma – och att i stället genomföra delar av konferensen digitalt.

– Jag har hela tiden velat köra konferensen så länge restriktionerna tillåter. Men i dag kom restriktionerna som gör det omöjligt. Vi ser ingen annan utväg, säger Daniel Alm.

Pastorer hoppade av

Framför allt är det myndigheternas allmänna råd om att “begränsa antalet nära kontakter och avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang” som Daniel Alm menar omöjliggör den fysiska konferensen.

Den ökande smittspridningen har också gjort att allt fler pastorer valt att inte komma. De 550 anmälda när anmälningstiden gick ut var på måndagen nere i 425. Efter presskonferensen hörde ytterligare många av sig och ville helt enkelt inte resa till Stockholm från olika håll i landet, eller undrade om besked. Många var vankelmodiga – och andra har tryckt på för att ställa in sedan tidigare.

– Det känns tungt och sorgligt att vi inte kan mötas. Men vi följer självklart restriktionerna. Det är inte enkelt att vara arrangör just nu, säger Daniel Alm.

Internationella gäster

Han hade önskat att pingstpastorerna skulle få se och möta varandra i samma lokal igen. Men så blir det alltså inte. En grupp på 30-40 personer kommer dock att ta sig ut till konferensanläggningen och sända digitalt därifrån. Ett mindre antal deltagare har också redan kommit till Stockholm och vill någon av dem vara på plats tänker Daniel Alm öppna dörren.

Tre dagars program reduceras till två, tisdag-onsdag. En rad mindre gruppsamtal och annat under dagarna kommer att strykas från schemat. Men en del av de internationella gästerna är redan på plats. Det gäller exempelvis Denise Curgenven, föreståndare i God of Hope Church och ledare för Assemblies of God i Wales. Hon är en anlitad talare inom ledarskap och församlingsbygge, som troligtvis medverkar redan under tisdagen.

Vad innebär den inställda konferensen rent ekonomiskt för pingströrelsen?

– Det blir givetvis en kostnad, men vi ligger nu i samtal med konferensanläggningen om det. Det blir samtidigt inte församlingarna som får ta den stora smällen, utan det gör Pingst, säger Daniel Alm på vägen ut till Upplands Väsby för att försöka styra om det reducerade konferensprogrammet kvällen innan Pingst pastor ska dra i gång digitalt.

---

Fakta: Pingst pastor 2022

Pastorskonferensen var planerad att hållas 11–13 januari i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Deltagarna skulle gå på undervisningspass, seminarier och kvällsmöten. Seminarier på fyra teman var planerade: teologi, ledarskap verktyg och diakoni.

Utöver en rad svenska talare hade tre internationella gästtalare bjudits in till konferensen: Denise Curgenven, ledare för Assemblies of God i Wales, Christian Caine, grundare av organisationen A21 som arbetar mot människohandel, och Tim Hughes, lovsångsledare från England.

Nu blir det i stället ett reducerat tvådagarsprogram digitalt, tis-ons.

---