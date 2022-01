Extra stöd till kulturen - inget till kyrkorna

Regeringen har på grund av de coronarelaterade restriktionerna beslutat att förstärka evenemangsstödet. Men trossamfunden får inget extra bidrag, något som Sveriges kristna råd (SKR) nu protesterar emot.

På tisdagen skickade SKR en skrivelse till Kulturdepartementet där de kristna företrädarna beklagade att trossamfunden inte finns med i ändringsbudgeten för 2022.

Wilhelm Blixt. (Johanna Winbladh)

– Vi påtalade bland annat att kyrkorna har tappat kollektintäkter, både generellt och dessutom på grund av att församlingsmedlemmar blivit av med jobbet, och att vissa församlingar till och med har tvingats säga upp sina lokaler för att man inte längre har råd, säger Wilhelm Blixt, press- och kommunikationsansvarig på SKR till Dagen.

– Många församlingar är också hårt drabbade av väldigt låga intäkter från uthyrning av läger- och kursgårdar och konferenslokaler. Det är också kostsamt med underhåll för kyrkolokaler, inte minst med tanke på hur lite det går att nyttja dem under rådande pandemirestriktioner, fortsätter han.

Höjda ersättningsnivåer

Regeringen meddelade i december i fjol att stödet till arrangörer av evenemang, och underleverantörer till sådana arrangörer, skulle förlängas för perioden januari till mars i år. Sedan dess har nya restriktioner införts och som en konsekvens av detta meddelade regeringen på tisdagen dessutom att ersättningsnivåerna höjs.

– Sedan stödförlängningen aviserades har smittoläget förvärrats och skarpare restriktioner som i hög påverkar evenemang inomhus har behövt införas. Det gäller bland annat konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang och mässor. Regeringens bedömning är att det har varit svårt för aktörerna att vid planeringen av evenemang förutse att behovet av nuvarande restriktioner skulle uppstå och därför förstärker nu regeringen evenemangsstödet under perioden, sa kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) vid en pressträff.

Jeanette Gustafsdotter. (Jacob Zetterman)

Viktig roll för trossamfunden

Sveriges kristna råd har vid flera tillfällen under coronapandemin uppvaktat regeringen och vädjat om ekonomiskt stöd samt framfört kritik mot restriktionerna. Trossamfunden har, liksom andra organisationer i civilsamhället, också i omgångar kunnat söka extra pengar via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta under coronapandemin.

Men den här gången omfattas inte trossamfunden av regeringens särskilda satsning.

I brevet till Kulturdepartementet upprepar SKR den viktiga roll som trossamfunden spelar.

“Vi har i möten med er fört samtal om trossamfundens viktiga roll även under pandemin. Det har handlat om att som civilsamhällesaktör arbeta för att höja vaccinationsgraden, erbjuda kyrkolokaler för vaccination, att så långt det är möjligt upprätthålla det diakonala arbetet där vi möter människor i utsatthet, samt fortsätta vårt stora barn- och ungdomsarbete. Vi har också under hela pandemin spelat en viktig roll vad gäller människors psykiska och existentiella hälsa. Vi har funnits inom institutionssjälavård på sjukhus och inom kriminalvården, vi har så långt det varit möjligt hållit kyrkor öppna eller erbjudit digitala alternativ, så att människor kan fortsätta fira gudstjänst, ta emot själavård”, står det.

[ Hälften av svenska församlingarna använder vaccinpass ]

---

Fakta: Evenemangsstödet

Regeringen fattade sommaren 2021 beslut om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang.

Evenemangsstödet syftar till att arrangörer av evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader ska våga planera för att genomföra evenemang när smittoläget tillåter.

Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 antal deltagare.

Källa: Regeringen

---