Lärare protesterar: Kyrkan vill värva elever till sin verksamhet

En lärare kritiserar sin skolas samarbete med Svenska kyrkan som bland annat tillåts ansvara för ett uppehållsrum för eleverna. Nu kopplas Skolinspektionen in.

Det är Kungsbacka-Posten som berättar om hur en lärare på Kapareskolan, i Onsala strax söder om Kungsbacka, reagerat på skolans samarbete med Svenska kyrkan. Framför allt handlar det om att kyrkan får ha ett uppehållsrum inne i skolans lokaler, men också att det hålls skolavslutningar i kyrkan samt att det även hållits värdegrundsövningar i församlingshemmet.

– Att utöva eller husera religiösa samfund kan omöjligt den kommunala skolan ha med att göra, säger läraren Henrik Dahlquist till Kungsbacka-Posten.

Ogillar värdegrund

Även till tidningen Norra Halland har han uttalat sig kritiskt om kyrkans närvaro i skolan, bland annat ansåg han att skolans värdegrund var bättre än Svenska kyrkans och kritiserade därför de värdegrundsövningar som hållits i kyrkans lokaler. Han berättar också att han vägrade att släppa in präster som ville komma in under lektionstid och informera om konfirmationen.

– Vad kyrkan, juristerna, och skolans verksamhetschef än säger så är det uppenbart att kyrkan är härinne för att värva ungdomar till sin verksamhet, säger Henrik Dahlquist till Norra Halland.

Han har varit tydlig med att han tänker dra ärendet vidare till Skolinspektionen.

Samarbete utreds

Hans protester har lett till att kommunen gjort en utredning om samarbetet mellan skolan och kyrkan, ett samarbete som funnits under en längre tid. Inte minst har frågan väckts med tanke på att konfessionella inslag inte får finnas i skolans undervisning.

– Det är en intressant fråga var gränsen går för den här typen av verksamhet. Vi ska i alla lägen följa lagen, här är ett utrymme där det verkar finnas en tolkningsmån, men vi ska följa lagen, punkt, säger Anders Ekström (M), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Slutsatsen som har dragits är att samarbetet ska kunna fortsätta, men med vissa åtgärder. Exempelvis ska en alternativ skolavslutning anordnas som inte är i kyrkan.

Ärende hos myndighet

Ärendet har också nått Skolinspektionen som vänt sig till Kungsbacka kommun.

“Kommunen ombeds vidare att redovisa vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av uppgifterna. Kungsbacka kommuns yttrande kommer tillsammans med uppgifterna att ligga till grund för Skolinspektionens hantering av ärendet”, skriver Skolinspektionen, enligt Kungsbacka-Posten.

---

Fakta: Religion i skolan

Det har länge diskuterats var gränsen går för att tillåta religiösa inslag i skolan.

Debatten handlar ofta om konfessionella friskolor där man drar en skarp gräns att konfessionella inslag enbart får ska på frivillig grund.

Men också skolavslutningar i kyrkan är en ständigt återkommande diskussion.

---