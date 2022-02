Kristusstaty revs i Indien - på regeringens order

Statyn föreställande Jesus har stått i byn Gokunte i nordvästra Indie i 18 år. Förra veckan revs den av grävskopor.

Enligt regeringssidans talespersoner handlar det om att den 6 meter höga statyn står på statens mark, och att marken som är reserverad för bete. Statyn står nära katolska kyrkan St Francis Xavier. Kristna ledare säger dock att frågan ännu inte avgjord i domstol, skriver katolska tidningen Crux.

“Vi rev statyn på Högsta domstolens order. Vi hade också sänt information om rivningen till kyrkan”, säger en av de ansvariga för rivningen.

“Har inte sett beslutet”

Men från kyrkans håll känner man inte igen den bilden. Fader Theres Babu, som också är advokat, säger att kyrkan aldrig sett något beslut om rivningen.

“Vi har bett regeringstjänstemannen att visa oss beslutet. Men hon menar att hon fått e-post från regeringen om att Högsta domstolen har gett order om rivning, och baserat på det satte hon i gång att riva”, säger han.

I byn menar många att det handlar om att ett handfull personer som är engagerade i hinduistiska organisationer vill skapa splittring i det lilla samhället på runt 5-600 människor. Nästan alla bybor är katoliker, det finns bara fyra familjer som inte är det.

Brukade be vid statyn

En väl tilltagen polisstyrka övervakade själva rivningen.

“Vi har bett vid statyn sedan 2004. De lyssnade inte ens på oss, och rev allt”, säger en av byns invånare.

“Vi lyckades bygga Kristusstatyn tack vare insamling bland byns invånare.”

Fader Faustine Lobo, som är talesperson för den lokala biskopskonferensen, säger till Matters India att statyn revs på ett hänsynslöst sätt.

“Videon som visar rivningen har fått spridning, och kristna är verkligen ledsna och sårade över den här typen av agerande från den pro-hinduiska regeringens sida”, säger han.

Styrs av BJP

Karnataka styrs, liksom Indien centralt, av Bharatiya Janata Party (BJP). BJP har kopplingar till den pro-hinduistiska och nationalistiska rörelsen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Karnataka hamnar på en tredjeplats när det gäller attacker mot kristna i Indien under 2021. Av sammanlagt 305 attacker under året utfördes 66 i Uttar Pradesh, 47 i Chhattisgarh och 32 i Karnataka, enligt tidningen The Hindu.