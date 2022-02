Sverige förbereder för möjlig flyktingvåg

Sverige ökar kapaciteten inför en möjlig flyktingvåg

Hundratusentals ukrainare lämnar nu det krigsdrabbade landet. Många tar sig till Polen och Ungern. I Sverige säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik att man “expanderar systemet med tusentals platser “.

Färska siffror på måndagen från FN:s flyktingkommissariat visar att 500 000 ukrainare har lämnat landet. Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckien har börjat ta emot flyktingar. Vid gränsstaden Lviv tar många avsked av sina familjer och närmaste, berättar Sveriges Radios Ekot.

Erbjuder sängplatser

Till Polen kom under två dagar 120 000 människor, rapporterar norska Vårt Land som är på plats i polska Przemysl, där flyktingarna från Ukraina samlas. Natalia Ivashkeviech och Przemystaw Miemczock hör till de många polacker som nu öppnar sina hem för flyende ukrainare. De har satt sig i en minibuss för att möta flyktingarna och erbjuda de 15 sängplatser de fått ihop.

– Allt annat kan vänta. Vi måste hjälpa våra grannar, säger de.

Det är mest kvinnor och barn bland flyktingarna. Män mellan 18 och 60 år får inte lämna landet, utan förväntas ställa sig till förfogande för att försvara landet.

I Polen har människor också samlat ihop kläder, vatten, mat och täcken. Alla hjälper till: brandkåren, kyrkorna, frivilliga. Många är trötta och slitna när de väl kommer över gränsen. Köerna växer långa i Ukraina, och väntetiderna kan bli uppåt ett dygn.

Satt fast i köer

Ukrainska Olga berättar om timmarna av väntan utan vare sig vatten eller mat. Hon har kommit till Polen med två små barn. När hon ska berätta om hur det kändes att komma över gränsen börjar hon gråta.

– När vi väntade på den ukrainska sidan fanns det ingen hjälp. Vi satt fast utan vatten och mat. Och när vi kom hit, fick vi allt vi önskade. Det är otroligt, säger hon.

Här i Sverige förbereder sig Migrationsverket på att situationen snabbt kan ändras.

[ Manifestation och bön för fred i Ukraina över hela världen ]

– Vår kapacitet just nu är väldigt liten. I dag har vi en tiondel av de platser vi tidigare haft. Vi har cirka tio tusen platser för flyktingar och många av dem är redan upptagna. Men vi gör nu vad vi kan för att expandera systemet med tusentals platser, för att ta höjd för att något kan hända, sa Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till TV4 på söndagen.

Fick in rekordsumma

Många insamlingsorganisationer uppmanar till akuthjälp till Ukraina och till flyktingarna. PMU, Act Svenska kyrkan, Röda Korset, Caritas och Radiohjälpen är några organisationer som har särskilda upprop om läget i Ukraina. Röda Korset fick in rekordsumman tio miljoner under krigets första dygn, rapporterar Per Westberg, kommunikations- och insamlingschef. På Röda Korsets hemsida finns också aktuell Migrationsrådgivning om Ukraina, där man bland annat kan läsa om vad som gäller för den som har familj i Ukraina eller som söker efter anhöriga.

[ Ukrainska judar flyr till Israel ]

Act Svenska kyrkan berättar för TT att de har lokala organisationer och aktörer som hjälper flyktingar i alla mottagarländerna.

– Vi vet att det är i de första skedena som behoven är som störst och som mest akuta. Men vi förstår också att det här är någonting som kommer att hålla i sig, säger Else Berglund, chef för kyrkans humanitära enhet.