”Gud välsigne Sverige” på Moderaternas stormöte

Gospelhit, frikyrkligt anslag och Nato när Moderaterna inledde valkampanjen

Partiledare Ulf Kristersson och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson under Moderaternas Sverigemöte i Örebro på lördagen. (Fredrik Sandberg/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Moderaterna slog an den kommande valkampanjen till tonerna från gospelhiten “Oh happy day”. Och från moderatscenen vid partiets Sverigemöte i Örebro uttalades inte bara behovet av ett Nato-medlemskap, utan också “Gud välsigne Sverige”.

Det är allvarstider i Europa just nu. Kriget i Ukraina sätter sina tydliga spår också när Moderaterna samlar ett par tusen kommun-, region- och rikspolitiker från hela landet till valkonvent i Örebro i helgen. Partiledaren Ulf Kristersson berättade exempelvis om de allvarliga samtal han senaste tiden haft om världsläget hemma vid köksbordet med sina yngsta döttrar som på väg in att göra värnplikten.

Och så upprepade han att Sverige inte kan stå ensamt inför omvärldshotet från Ryssland – och att ett svenskt Nato-medlemskap är ett vallöfte från Moderaterna.

– Sverige hör hemma i väst, i Europa och Sverige hör hemma i Nato, sa partiledaren Ulf Kristersson.

Gjuta mod i partiarbetarna

Mitt i allvaret i världsläget försökte den moderata partiledningen samtidigt gjuta mod och hopp i partiarbetarna att ett regeringsskifte är möjligt i det stundande valet. Det gjordes bland annat till tonerna från den välkända gospelhiten “Oh happy day” – och man duckade inte för fortsättningen …”when Jesus washed … he washed my sins away”. Rejält tryck i musiken över lag, som på något av ett modernt frikyrkligt lovsångsmöte för den som kikade in i lokalen.

Hur det går i valet återstår att se, men nu tänker partiledningen ut och knacka dörr och sprida Moderaternas fem vallöften, som också innehåller att rusta upp försvaret, bygga ett fossilfritt energisystem, återupprätta arbetslinjen samt återupprätta lag och ordning.

Uttalade Guds välsignelse

Libertianske youtubern, entreprenören och samhällsdebattören Henrik Jönsson – tillika prästson – fick också utrymme att utmana och sporra det moderata partifolket som var samlade i Örebro. Det gjorde han genom att leda de församlade att gemensamt säga: “Vi ska ge Sverige en ny regering” – och sedan avsluta med det för svenska partisammanahang ovanliga: “Gud välsigne Sverige”.

WEB_INRIKES Moderaternas partiledare Ulf Kristersson talar under Moderaternas Sverigemöte i kongresshallen Conventum i Örebro på lördagen. (Fredrik Sandberg/TT/TT NYHETSBYRÅN)

---

Fakta: Moderaternas Sverigemöte

Partiets valkonvent som hålls lördag-söndag i Örebro.

Samlar cirka 2 000 partiföreträdare från kommuner, regioner och rikspolitiken runt omkring i landet.

Bland andra partiledaren Ulf Kristersson och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson talar.

---