Arab-israelisk ungdomsgrupp på besök i Auschwitz

Ungdomsgruppen har före avresan utbildats om Förintelsen

En studieresa med arab-israeliska ungdomar har i dagarna skapat positiv uppmärksamhet i Israel. Det är den israeliska ungdomsrörelsen Atidna som arrangerar resan.

– Vi har lärt oss mycket om Förintelsen och nu vill vi se det med egna ögon, säger Yosef som är en av deltagarna.

Med israeliska flaggor i händerna under ramadantider marscherade 103 stycken arab-israeliska ungdomar tillsammans med förintelseöverlevare i marschen March of the living under torsdagen, rapporterar Jerusalem Post. Ansvarig för resan är den israeliska ungdomsrörelsen Atidna, som betyder framtid på hebreiska.

Den arab-israeliska ungdomsgruppen vandrade även dagen före marschen omkring i Auschwitz och besökte Yad Vashem hemma i Jerusalem, och enligt Yosef, en av gruppens medlemmar, var de arabiska ungdomarna mycket intresserade och djupt berörda.

– Vi har lärt oss mycket om Förintelsen och nu vill vi se det med egna ögon, säger Yosef.

Även Yosefs kusin Salleem som är med på resan blev extra tagen när han såg det rum med teckningar av barn som reproducerats. Även om det var fruktansvärt var han tacksam över att få ha varit där, rapporterar Jerusalem Post.

Historisk resa

Denna resa ses som historisk då det är första gången det organiseras en resa bestående av arab-israeliska ungdomar som ska delta i March of the living.

Suleiman Suleiman, ansvarig för gruppen säger till Jerusalem Post att det är ungdomsrörelsen Atidnas ansvar att utbilda människor för att bygga en bättre framtid i Israel och att kunskap om Förintelsen är en del av utbildningen.

---

Fakta: March of the living

March of the living är ett årligt utbildningsprogram som tar människor från hela världen till Polen och Israel för att bland annat studera Förintelsens historia.

Sedan starten 1988 har mer än 260 000 människor från 52 länder marscherat längs den tre kilometer långa väg som leder från Auschwitz till Birkenau i Polen.

---