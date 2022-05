Judar och svarta pekas ut i konspirationsteorier om ”folkutbyte”

Skjutningen i Buffalo i USA var inspirerad av idén om att det amerikanska folket håller på att bytas ut

Tio människor fick sätta livet till i Buffalo, när en tonårig gärningsman sköt vilt omkring sig. I ett manifest framkommer det att dådet var inspirerat av tankarna om ett "folkutbyte", en rasistisk och antisemitisk konspirationsteori. (Bilden: en kvinna sörjer under en tyst minut i Buffalo). (Joshua Bessex/AP)

Först ska svarta människor dödas – sedan judarna. Bland de konspirationsteorier som florerar i USA är föreställningarna om ett pågående folkutbyte ett allt vanligare motiv till våldsdåd. I Buffalo var skytten inställd på att mörda svarta människor, och tio svarta personer fick sätta livet till.

Tonåringen som stod bakom massakern i Buffalo den 14 maj var övertygad om den vita rasens överlägsenhet, “white supremacy”. Två dagar innan dådet publicerade han ett 180 sidor långt manifest, där han berättar att han valt ut Tops Friendly Market för att de som rörde sig där mest var svarta människor, skriver Religion News Service (RNS).

I manifestet beskriver han att svarta människors mål är att “byta ut mitt eget folk”. Idéerna kallas i USA “replacement theory” (folkutbyte) och går ut på att det finns en medveten plan om att ersätta vita människor med människor av annan etnisk härkomst. Arkitekterna bakom denna gigantiska folkomflyttning är inte främst svarta, även om de utgör en väsentlig del av “utbytet” – utan judar, menar manifestet. “Judar beskrivs som luriga inkräktare som manipulerar eliten att få bort vita från makten och byta ut vit amerikansk befolkning”, konstaterar RNS.

”Judar ska letas upp och dödas”

Rasism och antisemitism är två grenar på samma träd, säger Amy Spitalnick, som leder Integrity First for America, en oberoende och icke vinstdrivande organisation, som bland annat organiserade protester mot ett högernationalistiskt möte i Charlottesville, Virginia 2017. Den gången skanderad människor under mötet: “Judarna ska inte ersätta oss”.

– Det går inte att separera rasism från antisemitism, säger Amy Spitalnick.

I manifestet från Buffalo skräder den unge gärningsmannen inte orden när det gäller judar:

“Judarna är det största problemet som Väst någonsin haft. De måste letas upp och dödas, om de har tur kan de utvisas. Vi kan inte längre visa dem någon nåd”, skriver han.

Konspirationsteorin om folkutbyte kom från början från Frankrike. Författaren Renaud Camus populariserade teser som skapats av nationalisten Maurice Barrès. I den franska kontexten handlade det framför allt om att muslimer skulle “ta över” i Frankrike för att de födde fler barn än den genomsnittlige fransmannen. I denna tappning var teorin inte antisemitisk, skriver amerikanska antirasistorganisationen ADL i en artikel om folkutbytes-ideologin.

En tredjedel tror på konspirationsteorin

I USA har konspirationsteorin delvis bytt skepnad. I början förde idén om “folkutbytet” en ganska tynande och halvt bortglömd existens på vissa högernationalistiska webbplatser. Men under senare tid har tankarna fått vind i seglen hos amerikanerna. På nätet debatteras frågan huruvida vita amerikaner kommer att förvandlas till en minoritet i framtiden. Detta kommer att ske 2045, enligt vissa teorier. Andra säger att alltihop är en ren myt och en del av virket för att bygga konspirationsteorier. Misstanken om att vita håller på att bli färre har sedan byggts på med konspirationsidéer om att det som pågår är ett medvetet och politiskt styrt utbyte av folkgrupper. Detta “utbyte” låg till exempel bakom Donald Trumps valnederlag, menar de konspirations-troende.

Och när Fox News populära programledare Tucker Carlson började föra fram tankarna i sitt tv-program, blev idéerna allmängods. Enligt New York Times har Carlson varnat för att en elit försöker ersätta amerikaner med väljare från tredje världen hela 400 gånger på fyra år. I dag tror så mycket som en tredjedel av de republikanska väljarna att det pågår ett massivt folkutbyte i USA. Här har idégodset också fått tillskott av både rasism och antisemitism, vid sidan av islamofobi.

“Republikanska kongressledamöter luftar folkutbytesideerna öppet. Ledargarnityret låter extremisterna hållas, dels för att inte stöta sig med Donald Trump, dels för att en tredjedel av väljarna faktiskt tror att det pågår försök att ‘ersätta infödda amerikaner med invandrare av politiska skäl’”, skriver ledarskribenten David Åhlund i Dagens Nyheter (19 maj). Han varnar för idéerna och slår fast att de som för fram dem förtjänar “gränslöst förakt”.

“Största inhemska terrorhotet”

President Joe Biden har varnat för den militanta vit-maktideologin, som han menar är det största inhemska terrorhotet i USA. En rad dåd har varit mer eller mindre inspirerade av folkutbytes- idéerna, bland annat skjutningarna i Oslo 2011 (77 döda) Moskén i Christchurch, Nya Zeeland 2019 (51 döda) Synagogan i Pittsburgh 2018 (11 döda) El Paso 2019 (23 döda), och nu också morden i Buffalo.

Både ADL och medborgarrättsrörelsen National Urban League har uppmanat president Biden att skapa en strategi för att motverka våldsbejakande extremism och hatbrott. Amy Spitalnick säger till RNS att hon hoppas på samarbete mellan judar och svarta för att stoppa våldet.

– Våra liv är sammantvinnade. Därför måste det till en insikt om att det inte går att tala om kampen mot antisemitism utan att samtidigt tala om de olika formerna av hat som binds ihop i tankarna om vit överhöghet, säger hon.

Fakta: 18-årig gärningsman sköt 10

En 18-årig gärningsman öppnade eld vid en supermarket i Buffalo den 14 maj.

Gärningsmannen dödade tio personer och skadade tio. Han har förklarat sig “icke skyldig” till dådet.

Innan dådet publicerade gärningsmannen ett manifest.

