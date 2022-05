I dag möts EFS - vill få medlemmarna att “leva mission”

Inleder årskonferens i Helsingborg i dag – Egil Svartdahl, Josefina Gniste och biskop Johan Tyrberg medverkar

I dag reser EFS:are från hela landet till Helsingborg för årskonferensen för EFS och Salt (Barn och unga i EFS). Omkring 600 personer kommer att delta.

– Jag har längtat efter att vi ska få ses, säger missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

När EFS och Salt under Kristi Himmelsfärdhelgen samlas i Helsingborg arena står både årsmöte och konferens med gudstjänster, seminarier och musik på agendan. De senaste två åren har EFS årskonferens skett digitalt, och i år blir årsmötet i hybridform. Genom den textbaserade plattformen Vote it kan ombud delta hemifrån.

– Eftersom avstånden i Sverige är så långa har det i flera år funnits önskemål från rörelsen om att kunna delta digitalt. Pandemin skyndade på den utvecklingen. Förra året när vi sände hade vi flera tusen som följde konferensen, berättar Kerstin Oderhem.

Kerstin Oderhem, EFS (Magdalena Vogt)

Den stora glädjen i år är att man utöver de digitala sändningarna får samlas till fysisk konferens. Drygt 500 vuxna och 100 barn kommer att vara på plats för EFS respektive Salts årskonferens. Kerstin Oderhem hoppas att helgen ska fylla rörelsen med tillförsikt inför det kommande året.

– Jag ser fram emot att få träffas och att få inspiration och undervisning kring ett viktigt tema. Temat “att leva mission” handlar om att dela berättelsen om Jesus Kristus i ord och handling.

Petter och Helena Alin har spelat in en psalmskiva. De blir först ut att ge ut en skiva på nya Cantio, EFS gamla skivbolag som samfundet nu låtit återuppstå. (Magdalena Vogt)

Idol-Pär finns med

För musiken under konferensen svarar Petter och Helena Alin med team och där ingår bland andra Pär Lindberg som deltog i Tv4:s Idol under hösten 2021 och lovsångsprofilen Josefina Gniste. Petter och Helena kommer under konferensen släppa en helt ny psalmskiva där gamla psalmer fått nya arrangemang. Visionen är att sångerna ska hjälpa att brygga över generationsgränser.

Josefina Gniste, lovsångsledare, låtskrivare. (Maria Lindeskär)

Samma tema ligger på Egil Svartdahls hjärta. Pingstpastorn från Filadelfia i Oslo kommer till Helsingborg för att predika om hur olika generationer bättre kan möta varandra i församlingen. Vid söndagens sändningsmässa finns biskopen i Lunds stift Johan Tyrberg med.

[ Kritik mot EFS-avtal: "Vill ha samarbete med kyrkan de tillhör" ]

---

Fakta: EFS årskonferens

Pågår på Helsingborg arena 26–29 maj 2022.

Medverkar gör Egil Svartdahl, Kerstin Oderhem, Magnus Persson, Stefan Lindholm, Daniel Svensson, biskop Johan Tyrberg och Erik Johansson samt internationella gäster från EFS systerkyrkor.

I samband med konferensen återuppstår Cantio – EFS skivbolag i och med releasen av Petter och Helena Alins psalmskiva “Saliga visshet”.

---