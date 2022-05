Kända tv-producenter och präster - nu prisas far och son

Per och Johannes Söderberg prisas för sina insatser och får utmärkelse av Strängnäs stift. Från vänster biskop Johan Dalman, Johannes Söderberg och Per Söderberg. (press)

Per och Johannes Söderberg får utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2022. De får priset för sitt mångåriga arbete med att bland filma och producera bland annat gudstjänster och helgmålsringningar för Sveriges Television.

Priset delades ut av Strängnäs biskop Johan Dalman. I prismotiveringen sägs bland annat: “För att framför och bakom kameran med Kristus gått genom stängda dörrar – gjort Honom känd och älskad”.

Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare delas ut varje år av stiftsstyrelsen.

Förnyar kyrkan

Den ges till enskilda eller grupper som genom sina insatser haft särskild betydelse för kyrkans förnyelse, liv och arbete i Strängnäs stift.

Både far och son är prästvigda för Strängnäs stift. Per Söderberg började som präst efter utbildningen i Uppsala, men kom senare att ägna sig åt tv. Johannes Söderberg har under många år arbetat på SVT som producent och samordnare av förkunnelseprogrammen gudstjänst och helgmålsringning.

Ses av 350 000

“Jag har Sveriges största församling” sa han lite skämtsamt när Dagen intervjuade honom nyligen. I snitt ser 350 000 människor den fem minuter långa helgmålsringningen varje lördag.

“Jag pendlar mellan altarbord och kontrollbord. Båda kommunicerar från hjärta till hjärta. Det är det roligaste och svåraste som finns.”

För sitt mångåriga arbete fick nu far och son motta blommor och diplom i samband med Strängnäs stiftsfullmäktiges sammanträde på onsdagen.

