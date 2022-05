“Hit kommer människor som har nöd för väckelse”

Nationell bönekonferens har hållits under helgen - Sverige är ett missionsland förklarar arrangören

Under långhelgen har det hållits en bönekonferens i Ralingsåsgården utanför Aneby. Initiativtagare Anders Gerdmar berättar varför det är så viktigt att be för Sverige, även när det gäller politiska frågor.

Nationell bönekonferens heter initiativet som hållit på sedan 2017. Tidigare väckte de en del uppmärksamhet inför valet 2018 då ett 40-tal tanzanier kom hit och bad för Sverige, vilket Dagen skrev om.

I helgen har de hållit en bönekonferens i Ralingsåsgården, strax utanför Aneby på temat “Bana väg!”

Teologen Anders Gerdmar förklarar att det hela började då han och några vänner var på resa i Tanzania år 2017.

Bad för Sverige

– Vi besökte en liten församling som är en del av “Free pentecostal church of Tanzania”, vilket är den gamla pingströrelsen som grundades av svenskar. För mig var det en väldigt stark upplevelse, säger han.

– De skulle ha en bönevecka, och det visade sig att de bad för Sverige hela tiden.

Han förklarar att de kristna tanzanierna hade ett speciellt hjärta för Sverige.

– De beskrev det som att ni är våra fäder som kom hit med evangeliet till oss, så vi är skyldiga att be för er.

Flera gånger har tanzanierna besökt Sverige för att be om väckelse och några av dem var även på plats i Ralingsåsgården nu i helgen, tillsammans med pingstvänner från Brasilien som också är en frukt av den svenska missionen.

Mission i retur

Anders Gerdmar använder begreppet “mission i retur” för att beskriva hur dessa människor nu kommer för att be om väckelse i Sverige. De gör det tillsammans med flera svenskar, några hundra personer deltog i böneveckan nere i Småland, där människor kommer från olika kristna sammanhang.

– Hit kommer folk som har nöd för väckelse i Sverige, förklarar Anders Gerdmar.

Varför är det så viktigt att samlas och be för Sverige?

– Först och främst för att Sverige är ett missionsland. När människor kommer hit från våra gamla missionsfält ser de situationen med en klarar blick än vad vi gör. De ser att det är en stor andlig nöd och de reagerar på att synden letat sig in även i frikyrkan.

Anders Gerdmar syftar på hbtq-frågorna och att flera öppnat upp för en vidgad äktenskapssyn. Han själv, och de som deltog, företräder en klassisk kristen hållning där exempelvis äktenskapet är mellan en man och en kvinna.

Ber dagligen

Förutom att samlas under en helg pågår detta böneinitiativ även till vardags, då människor samlas via nätet för att be.

– Vi har samlats för att be inför valet, att Guds vilja ska ske, säger Anders Gerdmar.

– Vi vill få i gång en böneprocess inför riksdagsvalet. Alltifrån våldet på gatorna till frågor som berör kristna speciellt, som frihet för familjerna och att skolan inte ska vara ett socialistiskt utbildningsinstitut.

Det låter som sakpolitiska böner?

– Vi är inte intresserade av partipolitik, vi tar inte ställning, svarar Anders Gerdmar.

Däremot finns det flera politiska frågor som ligger honom och de övriga förebedjarna varmare om hjärtat, det sticker han inte under stol med. Anders Gerdmar lyfter vikten av en regering som är öppen för en kristen värdegrund och som inte vill styra över människors livsval.

Men viktigt är också enheten i Kristus, att människor med bakgrund i olika kulturer ska kunna enas och inte dela upp sig i olika etniska grupper.

Dagen når Anders Gerdmar strax efter att bönehelgen är slut, och han låter sprudlande glad.

– Det var glädje och jubel inför Herren på ett sätt som jag inte upplevt sedan början av trosrörelsen, säger han.

---

Fakta: Nationell bönekonferens

Under flera års tid har en bönesatsning pågått i Sverige, med stöd av personer från bland annat Tanzania.

Teologen Anders Gerdmar är en nyckelperson i detta initiativ, som var på plats i Ralingsåsgården från torsdag till söndag.

---