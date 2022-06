Syrisk-ortodox patriark vill skydda Kirill från sanktioner

EU vill införa sanktioner mot rysk-ortodoxa kyrkans ledare, patriark Kirill som gett Putin sitt helhjärtade stöd för kriget i Ukraina. Religiösa ledare, däribland syrisk-ortodoxa kyrkans patriark, försöker nu få den ungerske presidenten Victor Orbán att sätta stopp för EU:s planer.

Presidenten uppvaktades nyligen personligen av Ignatius Aphrem ll, patriark i den syrisk-ortodoxa kyrkan, och Porfirije, som är serbisk-ortodox patriark. En händelse som Sändaren var först att berätta om. Tidningen citerar sajten Hungary Today som skriver att mötet gick ut på att de båda patriarkerna framförde en vädjan till Orbán om att blockera EU:s planer på att införa sanktioner mot Kirill i Moskva. Med sig hem fick de Orbáns löfte att sätta stopp för sanktionerna. Presidenten hänvisade till religionsfriheten som enligt honom är helig.

Försvarar Syriens kristna

Såväl de syrisk-ortodoxa kristna som de serbisk-ortodoxa har starka band till den rysk-ortodoxa kyrkan. Dels i Syrien där rysk militär backat upp syriska armén i deras kamp mot jihadistiska grupper men också i Serbien där det sedan Kosovokriget finns en aversion mot väst och Nato. Michael Hjälm, rektor för Sankt Ignatios folkhögskola och biträdande rektor vid Enskilda högskolan, förklarar i Sändaren hur de ortodoxa resonerar.

– Det är bara Ryssland som erbjudit de kristna, som varit ganska hårt ansatta av islamisterna, skydd. Det handlar om de kristnas egen överlevnad, säger Michael Hjälm till tidningen.

Mötte kungaparet

Ignatius Aphrem ll besökte 2015 Sverige på inbjudan av de två syrisk-ortodoxa kyrkorna. Under besöket träffade den syrisk-ortodoxe patriarken bland andra dåvarande statsminister Stefan Löfven och dåvarande utrikesminister Margot Wallström. Under en audiens på Stockholms slott träffade han även det svenska kungaparet. 2018 återvände Ignatius Aphrem ll och mötte då ärkebiskop Antje Jackelén. Så sent som i fjol var han åter i Sverige för att bland annat inviga ett minnesmärke över Seyfo i Norrköping.

Ignatius Aphrem ll har innehaft sitt ämbete sedan maj 2014 medan Porfirije är relativt ny i sin roll. Februari 2021 utsågs han till ny patriark för den serbisk-ortodoxa kyrkan.

