Talangtävling och allsång nyheter på årets Nyhemsvecka

Högt tryck på campingen inför pingströrelsens sommarkonferens

Bland tallarna under Nyemsveckan. (Thomas Österberg)

Pingströrelsens största sommarkonferens hämtar inspiration från folkkära tv-succéer och anordnar både Talang och Allsång på Nyhem under midsommarveckan. Men det blandas också med undervisning kring tvivel, besök av norske pingstledaren, lovsångskonsert med Michael W Smith samt inspiration kring församlingsplantering.

Nu i helgen drar Nyhemsveckan i gång utanför Jönköping och Mullsjö. Det är pingströrelsens stora sommarkonferens med bibelundervisning, gudstjänster och familjefest som brukar locka drygt 10 000 människor till campingområdet under kommande veckan inklusive midsommarfirandet. Ungdomskonferensen för tonåringar och unga vuxna är först ut under veckoslutet.

Inför den första på-plats-konferensen efter pandemin rapporteras om högt tryck med husvagnar på campingen.

Flera internationella talare besöker årets Nyhemskonferens. Bland dem finns teologen AJ Swoboda från USA som kommer att tala om hur tvivel kan stärka den kristna tron – och om hur det går att ifrågasätta sina övertygelser utan att tappa bort Gud. AJ Swoboda är verksam vid Bushnell university i Oregon och även vid Fuller Theological Seminary, känd för sin pentekostala teologi. Han har de senaste 20 åren vistats mycket bland människor som har brottats med sin kristna tro, och talar utifrån den erfarenheten.

Pingstledare från grannlandet

Norske pingstledaren Öystein Gjerme är en annan av talarna. Liksom också Angela Gaeta, brittisk församlingsplanterare som är verksam i Österrike och har varit med om att starta 14 församlingar inom nätverket Life Church i landet sedan mitten av 1980-talet.

Bland de svenska talarna är det Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som inför veckan har väckt störst uppmärksamhet, och till viss del blivit omdiskuterad inför sitt besök hos pingstvännerna på midsommaraftonen. Men där finns också Joakim Lundqvist från Livets ord samt Mats Särnholm, ny föreståndare i Smyrnakyrkan i Göteborg, och pingstledaren Daniel Alm.

Talangtävling ska uppmuntra

Nytt för i år är en Talangtävling på scenen utanför Nyhemshallen under midsommarhelgen, där en jury väljer ut 15 bidrag som får göra upp om 10 000 kronor till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Här kan det handla om sångframträdanden, men också om att göra illusioner eller andra former av artisteri, uppger Peter Lewin, pastor i Alingsås, och ordförande i programkommittén för Nyhemsveckan. Videopresentationer ska skickas in i förväg.

– Vi vill uppmuntra människor i deras gåvor, och att i bästa fall kunna få en större målgrupp. Det kan vara väldigt brett i sitt innehåll, säger han.

[ Historiskt när Antje Jackelén talar på Nyhemsveckan ]

En annan folkkär tv-produktion har inspirerat inslaget Allsång på Nyhem på midsommardagen, där tv-kända pianisten Putte Nelson samt sångerskan Evelina Gard sjunger tillsammans med konferensbesökarna. På musikområdet blir en höjdpunkt också lovsångskonserten med Michael W Smith, som vunnit ett antal Grammy Awards, och är en av de absolut största inom den kristna musiken i världen.

Kö till hoppborg för barnen på Nyhemsveckan. (Thomas Österberg)

Ny tid framför

Vid sidan av detta finns mängder av aktiviteter för både barn och ungdomar hela veckan. Temat för årets Nyhemskonferens är formulerat: “För en ny tid”. Peter Lewin i programkommittén förklarar:

– Vi har gått in i en ny tid efter pandemin och tror att Gud vill skicka in oss i en ny tid. Vi har upplevt att Gud har talat till oss, och ser en längtan och ett skeende i många församlingar kring detta. Vi vill försöka fånga det som Gud redan är på väg att göra.

[ Drygt 10 000 samlas vanligtvis på Nyhemsveckan ]

---

Fakta: Nyhemsveckan

pingströrelsens årliga sommarkonferens och camping utanför Jönköping.

Brukar samla drygt 10 000 besökare midsommarveckan.

Nyhemskonferensen besöktes av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i samband med pingströrelsens 100-årsjubileum 2007.

---