Så gick det för konvertiten Abbas efter utvisningen

Den 8 december 2019 utvisas konvertiten Abbas till Afghanistan. Vad som händer sedan har varit okänt för de flesta som följt fallet på håll. Nu väljer två av de personer som står honom närmast att berätta för Dagen om hans dramatiska tid efter att han landar i Afghanistan fram till i dag.

Fallet Abbas är en av de konvertitberättelser som får störst uppmärksamhet under 2019. I februari skriver Dagen om söndagsskolläraren som just har förts till förvaret i Skåne i väntan på utvisning. Det där med söndagsskollärare är inte riktigt sant, men att Abbas har ett stort engagemang i Equmeniakyrkan i Linköping är det ingen tvekan om.

Församlingen är bestört över att Migrationsverket inte anser att Abbas tro är genuin och gör allt de kan för att stoppa utvisningen. Dessutom reser många församlingsmedlemmar till förvaret för att hälsa på.

Beslutet om utvisning står fast och den 30 april ska planet lyfta till Afghanistan. Men Abbas får inte följa med. Myndigheterna i Afghanistan har på något sätt fått upp ögonen för hans fall och beslutat att det är för farligt för honom att komma dit. De vägrar att ta emot honom.

Glädjen hos Abbas och församlingen är stor, men tillfällig. Han fortsätter att bokas in på ett plan varje tisdag, men varje gång blir han kvar i Sverige.

Abbas konfirmeras

Under sommaren genomför Abbas en konfirmation inne på förvaret i Märsta, där han nu befinner sig. Pastorn Maria Linder leder konfirmationshögtiden i förvaret och Dagen är på plats under den ovanliga tillställningen.

Hösten går utan att Abbas bokas in på fler flyg. Nu handlar kampen om att få honom ut ur förvaret eftersom Afghanistan uppenbarligen inte vill ta emot honom. Men så kommer ett nytt utvisningsdatum, måndag den 9 december. Dagen före firar Equmeniakyrkan i Linköping som vanligt gudstjänst. Abbas finns med via telefon men plötsligt bryts telefonlinjen och när de försöker nå honom efter gudstjänsten svarar han inte. Via Abbas jurist får de veta att han har förts till flygplatsen.

– Vi som var på plats i kyrkan blev givetvis jätteoroliga. Vi samlades vid ett bord under kyrkkaffet och försökte bara hålla oss uppdaterade om vad som hände. När hans plan sedan lyfte var det som om luften gick ur och vi grät och bad jätteintensivt. Tidigt nästa morgon hörde han av sig och berättade att han hade landat i Kabul, berättar Maria Linder.

[ Missionsförsamlingen om kampen och saknaden efter Abbas ]

En som har tät kontakt med Abbas de närmast dygnen efter att han landat är Maria Lundgren. Abbas har under ett par års tid bott hos familjen Lundgren.

– När han kommer till Kabul får han kontakt med en person som han har träffat på förvaret som säger att han kan bo i hans familj ett tag. Efter en tid flyttar han till ett annat hus där andra som utvisats bor. Men eftersom det finns mycket droger och andra hotbilder där så inser han att han inte kan bo kvar där.

Lyssna på senaste avsnittet av Frikyrkopodden för att höra vad som hände sedan. Där berättar Maria och Maria hela berättelsen, från att han kommer till Sverige, blir kristen, döps och blir en del av Equmeniakyrkan i Linköping. Till Migrationsverkets avslag, månaderna i förvar, utvisningen och den oväntade fortsättningen.





Lyssna på Frikyrkopodden om konvertitfallet Abbas

---

Fakta: Konvertitfallet Abbas

Abbas kommer till Sverige 2015. Han tillhör folkslaget hazarer och söker asyl men får avslag.

2017 blir han kristen och döps i Equmeniakyrkan i Linköping.

I slutet på 2018 får han avslag på sin ansökan, hans tro anses inte genuin.

Under 2019 är engagemanget stort för att Abbas utvisning ska stoppas och bland annat anordnas en manifestation på Stora torget i Linköping.

I december 2019 utvisas Abbas till Afghanistan.

---