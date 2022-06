KD vill få riksdagsunderskrifter på abortkontrakt

Ebba Busch: Jag har själv tecknat firma för Kristdemokraternas del

Efter USA:s högsta domstols beslut att riva upp domen “Roe mot Wade” har statsminister Magdalena Andersson (S) varnat för att “liknande högerkonservativa krafter finns här hemma i Sverige”. För att bemöta uttalandet lanserar nu Kristdemokraterna ett “abortkontrakt”.

– Jag köper inte att Magdalena Andersson är orolig för svensk abortlagstiftning, sa KD-ledaren Ebba Busch på en pressträff.

Kristdemokraterna har under årens lopp anklagats för att vilja inskränka aborträtten och efter fredagens domstolsbeslut i USA – som innebär att enskilda stater kan förbjuda aborter – kallade KD på måndagen till en pressträff. Ebba Busch sade sig förstå den oro som många kvinnor i USA känner, och svenska kvinnors oro kring om samma sak kan hända här.

Däremot tillbakavisade hon Magdalena Anderssons påstående om att “Liknande högerkonservativa krafter finns här hemma i Sverige” – vilket statsministern har skrivit på Instagram.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) håller pressträff I Riksdagens presscenter om aborträtten. Hon vill att alla partiledarna ska skriva på ett kontrakt med Sveriges kvinnor för att abortlagstiftningen från 1974 ska stå fast.

Vill att övriga partiledare skriver under

Ebba Busch betonade att Kristdemokraterna står bakom Sveriges abortlagstiftning och att partiet kommer att försvara den. Samtidigt presenterade KD-ledaren också ett dokument som hon kallade “abortkontrakt”.

Hon läste innantill att “vi som skriver under detta kontrakt står bakom Sveriges abortlagstiftning och lovar att försvara den, om den skulle komma under attack från krafter inom vårt land eller från den Europeiska unionen” och förklarade att hon redan hade skrivit under som representant för KD och att det nu är upp till partiledarna för de andra riksdagspartierna att göra detsamma.

– Det finns utrymme för åtta riksdagspartier att skriva under. Jag har själv tecknat firma för Kristdemokraternas del, sa hon.

Fakta: Svensk abortlagstiftning

Sveriges abortlagstiftning är från 1974. Den garanterar kvinnor fri rätt till abort fram till slutet av den artonde graviditetsveckan, därefter finns en villkorad aborträtt där Socialstyrelsens tillstånd krävs.

