Åtta timmars lovsångsfest fyllde hel fotbollsarena i Budapest

Michael W Smith och Planetshakers bland artisterna på Puskás Arena

Lovsångare från olika delar av världen stod på scenen när ett gigantiskt lovsångsmaraton hölls på Ungerns största fotbollsarena i helgen.

Lovsångskonserten This is the day! skulle egentligen ha hållits 2020. Pandemin satte dock käppar i hjulet för planerna och konserten fick skjutas upp.

Men nu var det äntligen dags. På lördagen samlades enligt arrangören runt 40 000 personer från olika länder i Puskás Arena i den ungerska huvudstaden för en åtta timmar lång lovsångskonsert.

Puskás Arena i Budapest fylldes med cirka 40 000 personer, uppger arrangören. (Ez az a nap!))

Samarbete mellan kyrkor

Utöver en rad ungerska kristna band stod flera internationellt kända lovsångare på scenen, bland andra lovsångsartisterna Tim Hughes och Michael W Smith, som nyligen uppträdde på svenska Nyhemsveckan och Torpkonferensen.

Den tidigare Delirious?-sångaren Martin Smith. (Ez az a nap!)

Även Martin Smith, sångare i 90- och 00-talsbandet Delirious?, och gruppen Planetshakers spelade under konserten.

Totalt var elva länder representerade bland artisterna på scenen. Lovsångskonserten This is the day! har sedan millennieskiftet årligen arrangerats i Ungern som ett samarbete mellan en rad olika kyrkor. Målet har varit att någon gång fylla Ungerns största fotbollsarena, vilket alltså nu har skett.

