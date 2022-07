Så påverkas Holy Trinity Brompton av ledarskiftet

“Finns en god grund att bygga på nu när Nicky Gumbel slutat”

Efter 46 år har brittiska prästen Nicky Gumbel lämnat ledarskapet för Holy Trinity Brompton, HTB, den anglikanska församling i London som blivit synonym med Alpha-konceptet.

– Den vilja till förändring som kännetecknar HTB kommer säkerligen att fullföljas av efterträdaren Archie Coates, säger Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige.

År 1976 kom Nicky Gumbel till Holy Trinity Brompton. I sin sista predikan som församlingens kyrkoherde fokuserade han på framtiden, rapporterar Premier Christian News.

I gudstjänsten, som hölls den 24 juli, talade han över ämnet “The Best is Yet to Come”, “Det bästa återstår”. Gumbel läste Apostlagärningarna 20:28 där aposteln Paulus håller sitt avskedstal till församlingen i Efesos.

– Gud älskar er villkorslöst och ni är Guds församling, sa Nicky Gumbel medan han tittade ut över gudstjänstdeltagarna i kyrkan och försäkrade att han älskar församlingen.

Nicky Gumbel. (Alpha International)

Efterträdaren är utsedd.

Archie Coates ( Holy Trinity Brompton)

Det blir Archie Coates som tar över som kyrkoherde i Holy Trinity Brompton. Coates kommer från en tjänst som kyrkoherde i St Peter’s Church i Brighton, och börjar i september.

Det var i Holy Trinity Brompton som Alpha-konceptet föddes, en grundkurs i kristen tro som används av tiotusentals församlingar runt om i hela världen, även i Sverige.

Dagen ringde Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige, som har besökt Holy Trinity Brompton många gånger och fått inblick i hur arbetet går till.

Vad innebär det att Nicky Gumbel lämnat ledarskapet för HTB?

– Jag tänker att det inte blir så stor förändring som många kanske tror, säger Carl-Henric Jaktlund.

Är inte oumbärlig

– Nicky har under många år varit en viktig person i HTB. Men min bild är att allt inte står och faller med honom. Det finns arbetssätt som gör att det fungerar även när han inte är på plats.

Holy Trinity Brompton kommer även i fortsättningen att vara en plats dit många kristna runt om i världen söker sig för inspiration, lärande och gemenskap, tror Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige. (Mikael Sjömark)

Jaktlund berättar att Nicky Gumbel, tvärtemot vad många kanske tror, varit en person som inte hela tiden synts och hörts i församlingen.

– Jag har själv varit där många gånger och inte sett skymten av honom. Det beror på att han lägger stort fokus på att själv leda Alpha-grupper och jobba med församlingens övergripande strategi.

Lyft fram andra

Under många år har Nicky Gumbel predikat så sällan som en söndag i kvartalet och då har det ofta handlat om att förmedla visioner, enligt Carl-Henric Jaktlund:

– I stället har han låtit andra kliva fram i rampljuset. Därför är det inte konstigt att han ibland kallas Humble-Gumbel, alltså Ödmjuke Gumbel. Han jobbar mycket i det tysta.

Vad har du för intryck av Archie Coates, som blir ny kyrkoherde i HTB?

– Han är en lugn och trygg person och en uppskattad förkunnare. Precis som Nicky är han en teambyggare som släpper fram andra, och samtidigt är han inte rädd att själv gå i spetsen.

– Dessutom är Archie ett välkänt ansikte eftersom han tidigare jobbat med Nicky i HTB.

Vad blir största skillnaden?

– Förnyelse och förändring är HTB:s dna. Den inriktningen kommer att fullföljas, men hur det blir är svårt att veta. Alpha kommer fortsatt att ha en viktig funktion precis som arbetet med att plantera och återstarta församlingar.

Carl-Henric Jaktlund känner sig övertygad om att Holy Trinity Brompton även i fortsättningen kommer att vara en plats dit många kristna runt om i världen söker sig för inspiration, lärande och gemenskap.

– Församlingens vision handlar om att evangelisera folket, förändra samhället och förnya kyrkan. Den visionen ligger fast och den är en bra grund att bygga vidare på.

Fakta: Holy Trinity Brompton

Anglikansk församling i London.

Cirka 4 000 medlemmar.

Den största församlingen i Engelska kyrkan.

Mest känd för att ha lanserat Alpha.

Fokus på församlingsplantering.

Grundat församlingar i till exempel Birmingham, Bristol och Liverpool.

Kyrkoherde Nicky Gumbel har slutat.

Ny kyrkoherde är Archie Coates.

