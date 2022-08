”Dans är det naturliga sättet för oss att be - varken munnen eller händer räcker till”

Arrangören: Dans är ett språk som talar direkt till hjärtat.

Den 2-7 augusti möts dansare från fem världsdelar på Gullbrannagården. Det är första gången Sverige står som värd för den globala konferensen.

Streetdance, balett, jazzdans och dans inom helande och bön. Allt under samma paraply. Så ser den internationella danskonferensen ut som under sex dagar förenar både proffs och amatörer. Kristna dansgemenskapen i Skandinavien i samarbete med The International Christian Dance Fellowship, ICDF, står som arrangörer. Temat för konferensen är Jesus ord: Jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. (Joh. 10:10).

Kristna dansgemenskapen i Sverige står i samarbete med International Christian Dance Fellowship, som arrangör för konferensen. (Pressbild)

– Vårt hopp och vår bön är att många ska bli uppfriskade i sin relation till Herren och till varandra, säger Patrik Pettersson, ordförande för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Danskonferensen har arrangerats runt om i världen vart tredje år i trettio år. 2009 var senaste gången den hölls i Europa. Det här är första gången Sverige står som värd.

– Dans är ett språk som talar direkt till hjärtat. Det uttrycker något av Guds skönhet och storhet. Det är lätt för människor att känna igen sig i dansarens uttryck, säger Patrik Pettersson.

Patrik Pettersson, ordförande för Psalto - Kristna dansgemenskapen i Sverige och Kerstin Nordmark, talesperson för planeringsgruppen för den internationella kristna danskonferensen på Gullbrannagården 2022. (Lena Lagerqvist)

För alla

Åldrarna på deltagarna varierar från 4-82 år. Under veckan hålls ett 30-tal olika workshops. De som inte kan delta på plats kan delta digitalt.

– Det finns flera workshops för alla nivåer. I till exempel “Helande genom dans”, handlar det mycket om fri dans. Varje människas personlighet och kroppsspråk kommer till uttryck, säger Kerstin Nordmark, talesperson för planeringsgruppen för konferensen.

– När man dansar använder man kroppen. När du tar ett steg framåt eller lyfter en arm händer något på insidan. Kropp och själ hör ihop. Rörelse är ett av alla sätt Gud använder för att nå in till oss i både kropp och själ, fortsätter hon.

Evangelisation huvudspår

Ett av konferensens huvudspår är evangelisation. Mot slutet av veckan är en dansuppvisning på rådhustrappan på torget inplanerad och på lördagen görs en offentlig dansföreställning på Gullbrannagården.

– Det är inte predikan i ord, men sångerna och danserna talar om Jesus, säger Patrik Pettersson.

Han liknar det vid rörelsesånger för barn eller dramatisering av en sång, fast med vuxna dansare.

– Dans är det naturliga sättet för oss att be, lovprisa och möta Gud. Det är det vi möts i. Det känns som att varken munnen eller händer räcker till, säger Kerstin Forsmark och tillägger:

– En del människor tror jag behöver få evangeliet till sig på ett nytt sätt.

[ Mer musikalisk mångfald på Gullbranna än i kyrkan ]

---

Fakta: Life Joy Abundance – Sweden 2022

Konferensen är öppen för både proffs och amatörer.

Konferensen pågår 2-7 augusti.

Plats: Gullbrannagården i Halmstad.

---