Hollywoodstjärnan fann Gud när han gjorde film om helgon

Shia LaBeouf slog igenom med “Transformers” - nu är han aktuell med “Padre Pio”

Efter turbulenta år med anklagelser om övergrepp har Shia LaBeouf funnit frid i kyrkan och nattvarden, och han ber nu regelbundet. – Det känns oförtjänt och mirakulöst. Jag vill aldrig vara utan detta igen, säger han.

Shia LaBeouf berättade om sin nyfunna tro i en längre intervju med den amerikanske prästen och katolske biskopen Robert Barron, som också leder organisationen Word on Fire och har eget tv-program. Hela intervjun på över en timme går att se på Youtube (Conversations at the Crossroads). LaBeouf sa att han nyligen för första gången tagit emot nattvarden.

– Jag börjar känna fysiska effekter av detta. Jag “hämtar upp” och får en känsla av pånyttfödelse, och jag tycker så mycket om det att jag aldrig vill vara utan det, någonsin, säger han.

Flera amerikanska medier har rapporterat att LaBeouf har konverterat till katolicismen, men enligt skådespelarens medhjälpare och coach i filmprojektet, franciskanerbrodern Alexander Rodriguez, har LaBeouf påbörjat kateket-programmet, men ännu inte slutfört det skriver Catholic News Service.

Deltog i bar mitzvah

Som barn och ung kom skådespelaren mest i kontakt med judisk tro, eftersom han är av judisk börd. När han var 13 år tog han “bar mitzvah”, firandet av att en pojke uppnår sin religiösa myndighetsålder. Då deltar pojkarna i en gudstjänst och kallas fram att välsigna Torahn.

Shia LaBeouf säger i dag att han inte fullt kunde omfamna moderns judiska tro. Tidigare i livet har han varit agnostiker, och det var först genom filmprojektet “Padre Pio” som han kom i närmare kontakt med kristen tro. Samtidigt befann sig LaBeouf i en nedåtgående spiral på det privata planet: han blev anklagad för övergrepp och flera rättstvister väntade.

– Jag kände till sist att jag inte ville vara här längre, säger han.

“Djup hemlighet”

I intervjun berättar han att han är övertygad om att Gud använde ett filmprojekt som lite gått i stå till att samtidigt leda honom på nya vägar mot helande och frid. LaBeouf säger att han inte tvekade när han blev erbjuden huvudrollen som Padre Pio, ett av Italiens mest älskade helgon. Som en del av förberedelsen inför filmandet reste LaBeouf till ett franciskanskt kloster. Och det var här han upptäckte mässan, rosenkransen och tron. Han blev särskilt tagen av den traditionella mässan.

– Här kände jag att jag fick vara med och dela en djup hemlighet, säger han. – I den traditionella mässan är fokus på Gud, mer än på församlingen.

Och vid ett besök i Padre Pios hemstad, italienska San Giovanni Rotondo, fick LaBeouf reda på något som han inte vetat tidigare: att han själv faktiskt också var döpt som barn, av sin morbror som är metodistpastor.

[ Ge inte Hollywood patent på bilden av kärlek ]

---

Fakta: Har premiär 9 september

Filmen om det italienska helgonet Padre Pio är en italiensk-tysk film i regi av Abel Ferrara med premiär i september.

Shia LaBeouf har gjort en lång rad filmer, några av de mest kända är science fictionfilmerna om Transformers: “Transformers” (2007), där han spelade huvudrollen, “”Transformers: Revenge of the fallen” (2009) och “Transformers: Dark of the Moon” (2011). Han har också medverkat i “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008).

---