Han erkände tre år gammalt mord efter omvändelse

James Eric Crisp tog på sig mordet och riskerar nu förlängt fängelsestraff

En man i Mississippi i USA blev frälst när han satt i fängelse och började snabbt predika för andra intagna. Då insåg han att han behövde lätta sitt samvete – och erkände ett tre år gammalt mord.

– Han tog beslutet att riskera sin fysiska frihet för att kunna återfå sin andliga frihet, sa poliskonstapeln Kevin Crook.

Under många år levde James Eric Crisp ett hårt liv på flykt undan rättvisan. Efter att polisen slagit till mot hans droghandel åkte han till slut in i fängelse. Där blev han en del av ett kristet rehabiliteringscenter vid namn God’s House of Hope som hjälpte honom att bli av med sitt drogberoende. Efter en tid tog han emot Jesus och blev allt mer engagerad i centrets aktiviteter. Till slut arbetade han själv som pastor och kursledare för andra intagna med drogproblem.

Då visste ingen att James Eric Crisp hade en mörkare hemlighet än dem som han redan hade erkänt. 2019 hade nämligen Roger Lord Taylor, en 48-årig tvåbarnsfar från Alabama, försvunnit utan spår. Polisen visste inte vad som kunde ha hänt med honom.

Stor förvåning

Men häromveckan blev det hela uppdagat när James Eric Crisp klev in på polisstationen i staden Monroe i Mississippi och bad att få tala med en polis. Där erkände han att det var han som låg bakom mordet på Taylor efter att de hade hamnat i bråk om droger. Crisp förklarade att sedan han börjat predika om Guds frälsning kunde han inte längre ha dådet liggandes på sitt samvete, skriver bland andra Yahoo News.

På polisstationen var överraskningen stor över att det tre år gamla mordet klarades upp efter ett oväntat erkännande. Konstapeln Kevin Crook beskrev att polisen var tacksam över erkännandet, samtidigt som det nu öppnas en utredning av dödsfallet som kan förlänga James Eric Crisps fängelsestraff.

– [Crisp] tog beslutet att riskera sin fysiska frihet för att kunna återfå sin andliga frihet och förhoppningsvis kunna få ett avslut på det här fallet för sin egen och för familjen Taylors skull, sa polisen Kevin Crook.

– Vi är glada över att Crisp har lättat sitt hjärta så att han kan fortsätta att predika Herrens ord, men detta avslutar inte fallet för oss, sa han.

