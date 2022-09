Kristendom centralt för Kenyas nye president

Blir landets första evangeliskt kristna president

William Ruto har nu tillträtt som Kenyas president efter att ha vunnit presidentvalet i augusti. Evangelisk kristendom har varit centralt i hans valkampanj och kommer sannolikt vara det under hans mandatperiod.

Den 13 september tillträdde William Ruto som Kenyas nya president. Tiotusentals människor var på plats under ceremonin, däribland flera världsledare. William Ruto blir första presidenten i landet som är öppet evangeliskt kristen. Framför den stora publiken och med en hand på Bibeln svor den 55-åriga presidenten ed om att bevara och skydda grundlagen.

– Att jag står här i dag är ett vittnesbörd på att det finns en Gud i himmelen. Jag vill tacka Gud för att en bypojke har fått bli Kenyas president, sa Ruto i sitt segertal.

Religion har varit ett centralt tema i Rutos valkampanj och flera religiösa ledare, däribland muslimska ledare, har bett för landets nya president. Strax efter ceremonin citerade presidenten Ordspråksboken 3:5-6 på Twitter.

Löfte om en fredlig maktövergång

Ruto och landets förra president, katolska Uhuru Kenyatta, har tidigare jobbat tillsammans – Ruto var vicepresident under Kenyattas mandatperiod. Men under de senaste valkampanjerna tog Uhuru Kenyatta ett starkt avstånd från Ruto. I stället visade han sitt stöd för den besegrade kandidaten och landets förra premiärminister Raila Odinga, som varit kritisk mot kristendomen och kyrkan. Kenyatta var dock på plats för att föra facklan vidare till Ruto under ceremonin och har lovat att det ska bli en fredlig maktövergång.

F.d. presidenten Kenyatta på plats under Rutos tillträdelse som Kenyas nya president. (Brian Inganga/AP)

Tidigare åtal

Både Ruto och Kenyatta har varit anklagade för att vara inblandade i att underblåsa våldsamheterna kring Kenyakrisen 2007. 2013 väckte Internationella brottmålsdomstolen åtal mot Ruto och Kenyatta, men la ner det år 2016 då det inte fanns tillräckliga bevis för att de skulle vara kopplade till våldsamheterna. Under tiden då de försökte frånkoppla sig från anklagelserna gjorde de regelbundna besök i evangeliska kyrkan, vilket uppmärksammades av allmänheten och blev successivt något som bidrog till att det inte blev en rättegång.

---

Fakta:

Drygt 80 procent av befolkningen i Kenya är kristna och resten är muslimer och/eller annat. 33 procent är protestanter, 21 procent är katoliker, 20 procent är evangeliskt kristna, 7 procent tillhör lokala samfund och 11 procent är muslimer.

William Ruto har en bakgrund som kycklingsäljare och pastor. Hans enkla uppväxt bidrog till stöd från fattiga, utöver hans löften om en politik som ska hjälpa de mest utsatta.

---