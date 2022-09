Konstnär byggde Jesu korsvandring vid Disney World

”De befinner sig mitt på en plats som är i desperat behov av en katolsk oas”, säger konstnären Timothy P. Schmalz.

Med hjälp av 14 korsvägsstationer vill konstnären Timothy P. Schmalz evangelisera, och hoppas nå besökarna vid Disney World.

Timothy P. Schmalz säger att han ville skapa ett kulturprojekt som “visar det centrala i kristendomen”. Kanadensaren och katoliken säger till nyhetsbyrån Catholic News Agency att han hoppas konkurrera med Disney World med sina statyer, som är placerade invid kyrkan Basilica of Our Lady Queen of the Universe i Orlando, Florida.

Fyra stationer är färdiga

– De befinner sig mitt på en plats som är i desperat behov av en katolsk oas, säger konstnären.

Vid de 14 stationerna kombineras muralmålningar och statyer, där konstnären visar Jesu väg till korset. Hittills har de fyra första stationerna blivit färdiga, och det kommer att ta ytterligare ett år innan samtliga 14 stationer finns på plats. Skulpturerna är i brons och tar lång tid att tillverka, berättar Timothy P. Schmalz.

Vid varje station finns också en rad bibelord.

– På nära håll ser man Jesus rakt framifrån. Brutalt raka scener från korsfästelse. Men på håll framträder de bibelord han gav oss, säger han.

Den kanadensiske skulptören Timothy P. Schmalz verk om flyktingar och migranter avtäcktes av påve Franciskus på Petersplatsen i Rom i september 2019. Nu arbetaren konstnären med en korsvägsskultur, som han hoppas ska bli en lika stor attraktion i Orlando, USA, som Disney World. (Vincenzo Pinto/AP)

Krävande arbete

Timothy P. Schmalz beskriver arbetet som krävande, men givande. Korsvägsstationerna bekostas av donatorer, och på konstnärens hemsida, liksom på Youtube, visar han hur de växer fram. Han säger att han inte har skapat korsvägsstationerna främst för de redan kristna – utan för dem som kanske här möter evangeliet för första gången.

– Jag vill att människor ska komma tillbaka från Orlando och självklart prata om åkturerna och om Musse Pigg. Men jag vill att de ska säga att det mest spännande och intressanta under deras semester var dessa korsvägsstationer. Om jag lyckas göra detta i och med mitt konstprojekt har jag lyckats.

